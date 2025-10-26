Литва захотела ограничить транзит в Калининград

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил ограничить транзит в Калининградскую область и закрыть границу с Беларусью на длительный срок, передает агентство Baltic News Service (BNS).

«Президент расценивает произошедшие в последние дни инциденты и перебои в работе аэропортов как гибридную атаку против Литвы, на которую необходимо ответить как симметрично, так и асимметрично», — заявила канцелярия литовского президента.

Науседа отметил, что правительство страны в ближайшие дни представит конкретные ответные меры. Во вторник президент Литвы проведет заседание межведомственного совещания, которое будет посвящено обсуждению этого вопроса.

В заметке BNS не сообщается, какой именно вид транзита в Калининградскую область планируют ограничить литовские власти — пассажирской или грузовой. Сейчас россияне могут попасть на территорию этого региона, оформив два вида документа — упрощенный транзитный документ для самостоятельного перемещения в регион или из него на срок не более 24 часов и упрощенный документ для проезда на поезде, последний оформляется бесплатно.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Вильнюс запретил транзит некоторых видов грузов через свою территорию. Среди них оказались строительные материалы, цемент и металлы. В начале 2025 года Литва уже снизила квоты на транзит грузов в Калининградскую область.

Агентство отмечает, что в пятницу и субботу была нарушена работа аэропорта Вильнюса, в один из этих дней приостанавливал свою работу аэропорт Каунаса. На этой неделе воздушное движение в стране прерывалось трижды.

Власти Литвы заявляют, что ограничения вводятся из-за воздушных шаров с контрабандой, запускаемых со стороны Беларуси. Также 23 октября министерство обороны Литвы заявило о вторжении в воздушное пространство страны двух российских военных самолетов, для перехвата которых были подняты в воздух испанские истребители Eurofighter Typhoon.