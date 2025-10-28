СМИ сообщили о планах по созданию «антиукраинской коалиции» в Европе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого называют главным сторонником Путина в Европе, хочет создать коалицию с властями Чехии и Словакии, чтобы единым фронтом выступать по вопросам помощи Украине. Об этом американскому изданию Politico сообщил главный советник венгерского премьера по политическим вопросам Балаж Орбан.

Он пояснил, что глава правительства Венгрии надеется объединиться с победившим недавно на парламентских выборах в Чехии Андреем Бабишем, а также со словацким премьер-министром Робертом Фицо, чтобы проводить с ними предварительные консультации в преддверии саммитов ЕС и согласовывать позиции перед такими встречами.

Украина может потерять еще одного союзника в Европе Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС Мир 10 минут чтения

При этом Орбан напомнил, что ранее Венгрия уже входила во внутриевропейский блок, который согласовывал позиции по вопросам миграционной политики. Это объединение, которое называли «Вишеградская четверка» или V4, в феврале 1991 создали Венгрия, Чехия, Словакия и Польша.

Как напоминает издание, все четыре страны позже стали членами Европейского союза. «Вишеградская четверка» распалась после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года из-за несовпадения позиций ее лидеров по вопросам помощи Киеву в войне.

Как пишет Politico, реализация планов, о которых рассказал советник венгерского премьера, будет означать появление в ЕС «антиукраинской коалиции», лидеры которой скептически относятся к оказанию Евросоюзом помощи Украине в борьбе с российской агрессией. Такое развитие событий может существенно затруднить принятие ЕС новых решений о помощи Киеву.

Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде Общество 9 минут чтения

В то же время издание отмечает, что до создания прочного союза еще далеко — Фицо ранее расходился во взглядах по политическим вопросам с венгерским руководством, а Бабиш еще не сформировал правительство после недавней победы своей партии на выборах.

В начале октября Виктор Орбан раскритиковал своих коллег по ЕС, заявив, что Брюссель выбрал путь изматывания России «бесконечной войной», решив принести в жертву европейскую экономику и сотни тысяч человеческих жизней.