Политика

Венгрия заявила о готовности ЕС к войне с Россией на истощение

2 минуты чтения 13:58

Предложения, звучавшие на неформальном саммите ЕС в Копенгагене, говорят о готовности Евросоюза вести с Россией войну на истощение. Об этом в социальной сети X написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Брюссель выбрал стратегию изматывания России бесконечной войной. Это означает влияние миллиардов евро в Украину, принесение в жертву европейской экономики и отправку сотен тысяч людей умирать на фронт», — заявил он. «Венгрия отвергает такой подход. Европа должна договариваться о мире, а не стремиться к бесконечной войне», — добавил венгерский премьер.

В этом городе живет один человек
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
Мир11 минут чтения

Ранее Орбан, последовательно выступавший против вступления Украины в Евросоюз, предлагал ей стать буферным государством между Россией и ЕС. Он также не раз заявлял, что европейским интересам отвечает скорейшее урегулирование конфликта на Украине. В противном случае, по его словам, европейским налогоплательщикам придется «десятилетиями финансировать миллионную армию» Украины.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Орбан неоднократно осуждал военную и финансовую помощь ЕС Украине в отражении российской агрессии. 12 августа венгерский премьер оказался единственным лидером страны-члена ЕС, который не выступил в поддержку Киева в преддверии переговоров Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
Экономика6 минут чтения

Накануне Орбан также призвал страны Западной Европы, которые, по его словам, ведут себя так, будто им грозит опасность, не терять голову. Он пояснил, что на самом деле «Россия слаба как в военном, так и в экономическом плане». 

