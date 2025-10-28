Россиянка «заработала» почти два миллиона рублей на сбое приложения банка

В Карачаево-Черкесии местная жительница обнаружила сбой в приложении банка и «заработала» на этом 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».

Инцидент произошел в сентябре. Согласно предварительным данным, в том месяце 48-летняя россиянка совершила ежемесячный перевод по погашению займа своего сына. Тогда она заметила, что деньги с его банковского счета не списались, хотя платеж успешно зачислился. Решив проверить уязвимость в системе женщина перевела небольшую сумму с того же счета своего сына на другую его карту и ситуация повторилась.

Убедившись в сбое приложения, россиянка совершила еще 212 транзакций на карты своего сына, пишет портал. В результате на его счета были зачислены более 1,8 миллиона рублей, большую часть из которых женщина обналичила.

Россиянку нашли и задержали. Во время допроса женщина сообщила, что у нее остались лишь 600 тысяч рублей из похищенной суммы. Остальные средства, по ее словам, она потратила на погашение кредита и личные расходы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 158 УК). В отношении подозреваемой на время следствия избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В августе стало известно, что операторов обяжут доносить о киберпреступлениях россиян. Согласно опубликованному пресс-службой Кабмина плану реализации концепции противодействия киберпреступности, российские операторы связи, интернет-провайдеры, организаторы распространения информации и другие структуры будут обязаны уведомлять госорганы о выявленных признаках киберпреступлений.

Опрошенные изданием «Агентство» эксперты сочли, что российские власти таким образом решили переложить обязанность слежки за россиянами на частный бизнес.