Общество

СМИ: операторов обяжут доносить о преступлениях россиян

2 минуты чтения 14:06

Правительство России намерено обязать операторов связи сообщать властям о киберпреступлениях. Такая мера содержится в опубликованном пресс-службой кабмина плане реализации концепции противодействия киберпреступности, сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе отметили, что утвержденный правительством план включает комплекс мер для совершенствования законодательства, технического противодействия злоумышленникам и повышения цифровой грамотности населения.

Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
Экономика9 минут чтения

«Уже принят и реализуется комплекс из 30 первоочередных мер, вступил в силу закон об уголовной ответственности для дропперов. Утвержденный план — это еще один шаг в создании эффективной системы противодействия телефонным и интернет-мошенникам», — прокомментировал документ вице-премьер Дмитрий Григоренко.

При этом в пресс-службе добавили, что российские операторы связи, интернет-провайдеры, организаторы распространения информации и другие структуры должны будут уведомлять госорганы о выявленных признаках киберпреступлений.

Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Они насильно стерилизовали сотни тысяч женщин и мужчин. Все ради экономики
Общество11 минут чтения

Опрошенные изданием «Агентство» эксперты предположили, что таким образом российские власти планируют переложить бремя слежки за россиянами на частный бизнес. «Как видно из документа, власти хотят операторов связи фактически заставить проводить оперативно-розыскные мероприятия и «сдавать» своих клиентов силовикам», — заявил по этому поводу адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов.

В свою очередь, представители проекта «На связи» допустили, что для того, чтобы узнать о возможных преступлениях, совершаемых пользователями, операторам связи придется читать их переписку.

Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
