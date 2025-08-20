СМИ: операторов обяжут доносить о преступлениях россиян

Правительство России намерено обязать операторов связи сообщать властям о киберпреступлениях. Такая мера содержится в опубликованном пресс-службой кабмина плане реализации концепции противодействия киберпреступности, сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе отметили, что утвержденный правительством план включает комплекс мер для совершенствования законодательства, технического противодействия злоумышленникам и повышения цифровой грамотности населения.

«Уже принят и реализуется комплекс из 30 первоочередных мер, вступил в силу закон об уголовной ответственности для дропперов. Утвержденный план — это еще один шаг в создании эффективной системы противодействия телефонным и интернет-мошенникам», — прокомментировал документ вице-премьер Дмитрий Григоренко.

При этом в пресс-службе добавили, что российские операторы связи, интернет-провайдеры, организаторы распространения информации и другие структуры должны будут уведомлять госорганы о выявленных признаках киберпреступлений.

Опрошенные изданием «Агентство» эксперты предположили, что таким образом российские власти планируют переложить бремя слежки за россиянами на частный бизнес. «Как видно из документа, власти хотят операторов связи фактически заставить проводить оперативно-розыскные мероприятия и «сдавать» своих клиентов силовикам», — заявил по этому поводу адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов.

В свою очередь, представители проекта «На связи» допустили, что для того, чтобы узнать о возможных преступлениях, совершаемых пользователями, операторам связи придется читать их переписку.