СМИ: Кремль поднял KPI для «Единой России» на выборах в Госдуму

2 минуты чтения 11:43 28 октября

На выборах в Госдуму в сентябре 2026 года партия «Единая Россия» должна набрать не менее 55% голосов избирателей при явке от 55%. Такую задачу в Кремле хотят властям российских регионов, рассказали «Ведомостям» четыре источника, близких к администрации президента (АП). 

Один из собеседников издания заявил, что на предстоящих выборах «Единая Россия» должна взять не менее 325 депутатских мандатов. Издание утверждает, что достижения такого результата на грядущих выборах могут потребовать от  вице-губернаторов по внутренней политике на семинаре в «Сенеже», который, вероятно, пройдет в начале следующего года.

Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу
Общество9 минут чтения

«Ведомости» подчеркивают, что пока идет только «внутреннее предварительное обсуждение», в котором фигурируют подобные запросы. При этом KPI для «Единой России», по данным издания, не будет «безусловно унифицированным для всех регионов». 

Еще один близкий к АП источник добавил, что такие обсуждения нужны, чтобы выработать приемлемую для партии власти планку по стране. Другой собеседник издания подчеркнул, что называемые цифры — это «средний результат», так как регионы сильно друг от друга отличаются. Так, по его словам, в национальных республиках обычно наблюдается высокая явка и большое количество проголосовавших за «Единую Россию», а невысокие показатели обычно показывают, например, регионы Северо-Западного федерального округа и Сибири. 

Похожую формулу уже озвучивали в апреле на первой стратегической сессии «Единой России», сказал один из источников «Ведомостей». Тогда же отмечалось, что партия должна получить конституционное большинство в Госдуме IX созыва, а именно 325 мандатов.

Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде
Общество9 минут чтения

В конце сентября о запуске масштабной кампании против «Единой России» на выборах в Госдуму в 2026 году объявила Юлия Навальная. «Возможно, вам сейчас кажется, что это не очень важно. А вот для Путина — очень. Он будет использовать эти выборы, чтобы показать, как все его поддерживают», — написала вдова оппозиционного политика Алексея Навального в своих соцсетях, подчеркнув, что «никакой реальной конкуренции» на этом голосовании не будет. 

Она также напомнила россиянам про низкий рейтинг партии власти. Согласно августовскому опросу провластного ВЦИОМа, уровень поддержки «Единой России» не превышает 32,8%.

