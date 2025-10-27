EN
Позиции российских военных оказались под угрозой из-за удара ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища

2 минуты чтения 11:15

Украинские войска в течение последних двух дней нанесли удары по дамбе Белгородского водохранилища. В результате сооружение получило значительные повреждения. Как отмечает «Агентство», ВСУ впервые нанесли серьезный ущерб гидротехническому объекту на территории России.

О повреждении плотины 24 октября сообщил анонимный телеграм-канал MNS. По его данным, ВСУ выпустили по дамбе три ракеты из систем HIMARS, в результате чего были повреждены несколько зданий с техническим оборудованием, гребень дамбы и подъемные механизмы одного из шлюзов. Российские телеграм-каналы написали, что удар не нарушил целостность плотины. По данным канала «Два майора», в результате атаки пострадали два человека.

На следующий день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил удар и заявил, что ВСУ могут снова атаковать плотину. Он призвал жителей населенных пунктов, которые могут попасть в зону потдопления, эвакуироваться в пункты временного размещения в Белгороде.

Утром 26 октября телеграм-канал «Пепел Белгород» сообщил, что ночью уровень воды в водохранилище стал опускаться. По его данным, вода отступила от берега более чем на метр из-за повреждений дамбы. Источники канала также сообщили, что вода затопила полевые укрытия российских военных в селе Графовка. О том, что разрушение дамбы приведет к затоплению российских военных позиций, писал и украинский телеграм-канал Exilenova+. По его данным, это усложнит операции в районе реки Северский Донец.

Гладков, в свою очередь, заявил о стабильной обстановке. По его данным, были подтоплены 10 частных огородов, но вода не затронула дома. 16 человек выехали в ПВР, другие жители региона уехали из зоны подтопления к своим родственникам. Их количество Гладков не уточнил. Врио директора водохранилища Юрий Парамонов также заявил, что последствия повреждения дамбы будут минимальными, но добавил, что есть риск затопления некоторых территорий в Харьковской области.

Днем 26 октября ВСУ нанесли еще один удар по дамбе. Shot сообщил об атаке беспилотниками, тогда как «Пепел Белгород» — о ракетном ударе. Канал также выложил видеозапись сброса воды и фото дыма над водохранилищем после удара по нему. По его данным, вода быстро убывала, оставляя на суше моллюсков. Позже появилось видео с затопленными полями вдоль дороги у села Безлюдовка, которое находится в 900 метрах от дамбы ниже по течению.

Неназванные российские силовики заявили ТАСС, что таким образом Украина хочет устроить «техногенную катастрофу» на территории России. При этом военные аналитики усомнились в том, что повреждение дамбы приведет к серьезным последствиям для российских военных. «Помню, как после разрушения дамбы на Днепре писали чуть ли не об апокалипсисе для российских войск на левом берегу. Но по итогу на военных разлив практически не повлиял. <…> Тут же водохранилище на порядок меньше и выливается очень постепенно. Скорее всего, влияние окажется минимальным», — написал в своем телеграм-канале Ян Матвеев.

В июне 2023 года произошел прорыв плотины на Каховской ГЭС, в результате чего вода затопила десятки населенных пунктов по обоим берегам Днепра, а функционирование систем охлаждения Запорожской АЭС оказалось под угрозой.

