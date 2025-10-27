СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле

Владимир Путин опасается госпереворота, а в Кремле появились признаки «чувства уязвимости», пишет британская газета The Telegraph. По мнению опрошенных изданием экспертов, это свидетельствует о панике и паранойе в Кремле.

Так, The Telegraph напомнил, что недавно на бывшего главу нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и его соратников завели уголовное дело о попытке насильственного захвата власти в России.

«Это говорит о том, что Кремль впадает в паранойю. Путин ищет врагов, чтобы попытаться укрепить свой режим», — считает директор Евразийского центра Атлантического совета и бывший посол США в Украине Джон Хербст.

Сам Ходорковский заявил, что обвинения ФСБ против него свидетельствуют о том, что Кремль «обеспокоен вопросом передачи власти». По его словам, у Путина нет очевидного преемника.

Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу Общество 9 минут чтения

«Что у нас в России? Премьер-министр, которого никто не выбирал, а назначил Путин. Суды, назначенные Путиным. Парламент, места в котором были заполнены в результате сфальсифицированных выборов и в легитимность которого никто не верит. Международная легитимность российской оппозиции может стать значимым фактором в случае внезапной смены власти», — считает Ходорковский.

Анджела Стент из Джорджтаунского университета добавила, что в Кремле видят «недовольство народа» и прибегают к «классическому бюрократическому ответу», пополняя списки «иноагентов» и «экстремистов», чтобы укрепить свои позиции и риторику Путина о том, что Запад якобы пытается развалить Россию.

The Telegraph отмечает, что у Путина много других причин для беспокойства, в частности из-за проблем в российской экономике. Так, российский бизнес оказался «парализован» из-за высокой ключевой ставки Центробанка, а в июне этого года министр экономического развития Максим Решетников заявил, что экономика России находится «на грани рецессии». Аналитики также неоднократно предупреждали о возможном финансовом кризисе в стране.

Тайна фермера Владелец маленькой фермы во Франции много лет продавал сыр — пока его жена не рассказала, что он ведет двойную жизнь Криминал 12 минут чтения

Газета пишет о надвигающемся банковском кризисе из-за больших объемов кредитования оборонных предприятий, которые имеют плохую кредитную историю. Крейг Кеннеди из Центра Дэвиса по российским и евразийским исследованиям Гарвардского университета называет такую политику «темным долговым бассейном». По его данным, около 190 миллиардов долларов из непогашенных кредитов приходится на оружейные компании. Глава Сбера Герман Греф, в свою очередь, заявил, что сейчас многие предприятия испытывают трудности с обслуживанием кредитов, а расходы банков растут.

Российский оппозиционный политик Владимир Милов также указал на проблемы с кредитами вне оборонного сектора. «В этом году мы наблюдаем стремительный рост числа реструктуризаций кредитов корпоративных заемщиков. Реструктуризация фактически означает, что заемщики не могут выполнять свои обязательства», — отметил Милов. Кеннеди добавил, что в России «есть все необходимые предпосылки» для системного кризиса.

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли Общество 11 минут чтения

Кроме того, удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к росту цен на топливо и дефициту бензина во многих регионах России. Так, с января этого года Украина атаковала 21 из 38 крупнейших российских НПЗ. Из-за перебоев с поставками цены на бензин выросли на 40% с начала года.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, разочаровавшись в процессе завершения войны в Украине, объявил о санкциях против крупнейших нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла». В связи с этим Китай и Индия стали сокращать закупки российской нефти.

«Впервые за три с половиной года Россия действительно пострадала. Мне кажется, есть некоторая паника», — заявил научный сотрудник программы «Россия и Евразия» Chatham House Тимоти Эш.

Все это, как пишет The Telegraph, вызывает все большее недовольство населения. В качестве примера газета приводит концерты группы «стоптайм», на которые приходили сотни людей в центре Петербурга.