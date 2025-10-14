Против видных российских оппозиционеров возбудили дело о попытке захвата власти

ФСБ возбудила уголовное дело против Михаила Ходорковского и 22 других членов признанного нежелательным «Антивоенного комитета России» по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, сообщает РИА «Новости». По данным агентства, против Ходорковского также возбудили дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности.

Фигурантами уголовного дела, помимо Ходорковского, стали бывший премьер-министр России Михаил Касьянов, галерист Марат Гельман, политик Леонид Гозман, политик, историк и журналист Владимир Кара-Мурза, экономист Сергей Алексашенко, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, экономист Сергей Гуриев, предприниматель Борис Зимин, бизнесмен Евгений Чичваркин, журналист Евгений Киселев, бизнесмен Михаил Кокорич, биолог Евгений Кунин, юрист Елена Лукьянова, историк Юрий Пивоваров, вирусолог Константин Чумаков, журналисты Анастасия Шевченко и Виктор Шендерович, шахматист Гарри Каспаров, главред «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов, политик Максим Резник, актер Артур Смольянинов и политолог Екатерина Шульман.

Также в деле есть «иные неустановленные лица». Об их количестве ничего неизвестно. ФСБ считает, что члены «Антивоенного комитета» призывали к «ликвидации действующей власти» в России. Такой вывод российские спецслужбы сделали на основе принятой в 2023 году «Берлинской декларации».

«В октябре 2025 года при участии движения в Парламентской ассамблее Совета Европы создана так называемая “платформа российских демократических сил”, которая позиционируется М. Ходорковским перед западными странами как “учредительное собрание переходного периода” и альтернатива органам власти Российской Федерации», — добавили в ФСБ.

Все фигуранты дела объявлены в России «иноагентами», некоторые из них также внесены в список «террористов и экстремистов». «Антивоенный комитет России» появился в 2022 году после начала полномасштабной войны в Украине. В ФСБ считают, что организация «финансирует признанные террористическими украинские националистические подразделения и набирает туда боевиков для силового захвата власти в России».