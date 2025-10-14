EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Против видных российских оппозиционеров возбудили дело о попытке захвата власти

2 минуты чтения 10:35 | Обновлено: 10:51

ФСБ возбудила уголовное дело против Михаила Ходорковского и 22 других членов признанного нежелательным «Антивоенного комитета России» по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, сообщает РИА «Новости». По данным агентства, против Ходорковского также возбудили дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности.

Фигурантами уголовного дела, помимо Ходорковского, стали бывший премьер-министр России Михаил Касьянов, галерист Марат Гельман, политик Леонид Гозман, политик, историк и журналист Владимир Кара-Мурза, экономист Сергей Алексашенко, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, экономист Сергей Гуриев, предприниматель Борис Зимин, бизнесмен Евгений Чичваркин, журналист Евгений Киселев, бизнесмен Михаил Кокорич, биолог Евгений Кунин, юрист Елена Лукьянова, историк Юрий Пивоваров, вирусолог Константин Чумаков, журналисты Анастасия Шевченко и Виктор Шендерович, шахматист Гарри Каспаров, главред «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов, политик Максим Резник, актер Артур Смольянинов и политолог Екатерина Шульман.

Бог по имени Кузя
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
Общество26 минут чтения

Также в деле есть «иные неустановленные лица». Об их количестве ничего неизвестно. ФСБ считает, что члены «Антивоенного комитета» призывали к «ликвидации действующей власти» в России. Такой вывод российские спецслужбы сделали на основе принятой в 2023 году «Берлинской декларации».

«В октябре 2025 года при участии движения в Парламентской ассамблее Совета Европы создана так называемая “платформа российских демократических сил”, которая позиционируется М. Ходорковским перед западными странами как “учредительное собрание переходного периода” и альтернатива органам власти Российской Федерации», — добавили в ФСБ.

Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
Общество12 минут чтения

Все фигуранты дела объявлены в России «иноагентами», некоторые из них также внесены в список «террористов и экстремистов». «Антивоенный комитет России» появился в 2022 году после начала полномасштабной войны в Украине. В ФСБ считают, что организация «финансирует признанные террористическими украинские националистические подразделения и набирает туда боевиков для силового захвата власти в России».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Бог по имени Кузя
Общество
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
00:01
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Общество
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
00:01 13 октября
Человек в лифте
Криминал
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
17:00 12 октября
Величайшая музыкальная загадка интернета
Мир
Величайшая музыкальная загадка интернета
Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году
00:01 12 октября
Смерть «русской Рапунцель»
Общество
Смерть «русской Рапунцель»
Одни подозревают, что модель из рекламы Nina Ricci покончила с собой из-за тренинга личностного роста. Другие и вовсе не верят, что это был суицид
00:01 11 октября
Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Мир
Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Никто не верил, что это возможно, но мальчик несколько раз вынудил врачей ошибаться в прогнозах
11:22 10 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой