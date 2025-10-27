EN
Общество

На 14-летнего мальчика во время рыбалки напал крокодил

2 минуты чтения 15:00 | Обновлено: 17:06

В австралийском штате Квинсленд крокодил напал на 14-летнего мальчика, который рыбачил на общественном пляже. Подросток попал в больницу с ранениями ноги и живота, сообщает The Guardian.

Инцидент произошел на пляже рядом с мысом Скорби. По данным службы скорой помощи Квинсленда, нападение произошло днем в субботу, в этот момент мальчик стоял в воде почти по пояс. После атаки ему оказали первую помощь местные жители. Позже ребенка перевезли в больницу.

Самые большие змеи в мире
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
Мир10 минут чтения

Представитель департамента охраны окружающей среды, туризма, науки и инноваций подтвердил, что характер ранений соответствует укусу крокодила. После происшествия специалисты осмотрели территорию с помощью дронов и катеров с прожекторами, однако рептилию найти не удалось. На пляже установили дополнительные предупреждающие знаки.

Как пишет The Guardian, октябрь в северном Квинсленде считается началом сезона размножения крокодилов. В этот период самцы становятся более агрессивными и чаще нападают. Только за последний месяц в районе мыса Скорби зафиксировали четыре случая появления крокодилов.

Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу
Общество9 минут чтения

Глава Совета туристической индустрии Квинсленда Натасия Уилер напомнила, что крокодилы давно являются неотъемлемой частью экосистемы региона. Она добавила, что представители туристической отрасли стараются информировать путешественников о рисках, связанных с дикой природой, но без излишней паники.

Ранее стало известно, что реку Фицрой в центральной части Квинсленда одобрили для проведения соревнований по гребле на байдарках и каноэ на Олимпийских и Паралимпийских играх 2032 года. Соревнования пройдут в городе Рокгемптон, стоящем на берегу реки, где водятся крокодилы. В Австралийской ассоциации гребцов заявили, что это может стать «шокирующим» открытием для иностранных спортсменов.

