Изучен эффект восклицательных знаков в рабочих письмах

Американские психологи решили выяснить, зачем люди ставят восклицательные знаки в рабочих письмах и какое впечатление это производит на их коллег. Поводом к проведению исследования стало простое наблюдение: некоторые люди ставят восклицательные знаки почти в каждом сообщении, а другие — принципиально избегают такой «эмоциональной» пунктуации, сообщает Financial Times.

Ученые провели серию экспериментов, чтобы понять, насколько эта привычка связана с восприятием профессионализма и статуса. В процессе тестов стало понятно, что женщины используют восклицательные знаки почти втрое чаще мужчин. Авторы исследования связали это с тревогой. Дело в том, что женщинам чаще кажется, что без эмоциональных знаков их письма будут «звучать» холодно и резко.

При этом те же женщины чаще беспокоятся, что из-за изобилия выразительных знаков препинания они производят у собеседников впечатление недостаточно компетентных специалистов и несерьезных людей. «Женщины тоньше реагируют на то, как их слова могут быть восприняты, и потому чаще стараются смягчить тон письма», — отмечают авторы работы.

Серия экспериментов показала, что восклицательные знаки безопасны для деловой коммуникации. Они не снижают впечатление профессионализма, как принято считать, а, напротив, делают письма теплее и доброжелательнее. Причем этот эффект оказался одинаковым и для мужчин, и для женщин.

Однако психологи все же советуют осторожнее относиться к эмоциональной пунктуации студентам и начинающим сотрудникам. Особенно в коллективах, где принят строгий деловой стиль. Со временем, добавляют они, границы допустимого становятся понятнее.

Одна из авторов работы, доцент Школы менеджмента Университета Южной Калифорнии Шерил Уэкслэк, призналась, что сама активно пользуется восклицательными знаками. «Я почувствовала себя свободнее, ведь теперь мы знаем, что они воспринимаются очень позитивно. Это всегда было частью моего естественного стиля. Теперь я полностью за!» — сказала она.

Ранее медиахолдинг Rambler&Co провел опрос о привычках россиян в онлайн-переписке. Как выяснилось, около 20% респондентов настороженно относятся к точке в конце предложения, потому что она вызывает ощущение раздражения или холодности. А восклицательные знаки и эмодзи большинство считает способом выражения эмоций и старается соблюдать баланс в их использовании.