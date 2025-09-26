Трамп рассказал о «катящейся к чертям» российской экономике

Продолжающаяся война в Украине и международные санкции, под которыми из-за нее оказалась Россия, привели к возникновению серьезных проблем в российской экономике. Об этом президент США Дональд Трамп заявил, отвечая на вопросы журналистов.

«У них дела идут очень плохо, учитывая, что они поставили на кон абсолютно все. Их экономика катится к чертям», — сказал он.

Между тем за неделю до этого Владимир Путин утверждал, что экономике России еще «далеко до рецессии». «До рецессии еще далеко, и рынок труда об этом говорит. У нас все-таки исторический минимум безработицы сохраняется два с небольшим процента, а это один из ключевых показателей экономики и показатель того, есть у нас рецессия или нет», — сказал Путин.

В свою очередь, Трамп ранее уже говорил о плохом состоянии российской экономики и называл Россию «бумажным тигром», пояснив, что Москва три с половиной года ведет войну, которую «реальная военная держава могла бы выиграть менее, чем за неделю».

Американский президент также заявлял, что для Украины «настало время действовать», и что Киев при поддержке своих европейских союзников способен отвоевать все захваченные Россией земли и выйти на свои международно признанные границы.

В Кремле это заявление главы Белого дома объяснили его недавней встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Вчера между ними состоялась встреча. Разумеется, господин Трамп услышал, что происходит, в версии Зеленского. И, по всей видимости, на этот момент, эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали», — сказал по этому поводу журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.