Политика

Трамп рассказал о «катящейся к чертям» российской экономике

2 минуты чтения 08:16 | Обновлено: 08:17

Продолжающаяся война в Украине и международные санкции, под которыми из-за нее оказалась Россия, привели к возникновению серьезных проблем в российской экономике. Об этом президент США Дональд Трамп заявил, отвечая на вопросы журналистов.

«У них дела идут очень плохо, учитывая, что они поставили на кон абсолютно все. Их экономика катится к чертям», — сказал он.

Россию накрыл топливный кризис
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
Экономика4 минуты чтения

Между тем за неделю до этого Владимир Путин утверждал, что экономике России еще «далеко до рецессии». «До рецессии еще далеко, и рынок труда об этом говорит. У нас все-таки исторический минимум безработицы сохраняется два с небольшим процента, а это один из ключевых показателей экономики и показатель того, есть у нас рецессия или нет», — сказал Путин.

В свою очередь, Трамп ранее уже говорил о плохом состоянии российской экономики и называл Россию «бумажным тигром», пояснив, что Москва три с половиной года ведет войну, которую «реальная военная держава могла бы выиграть менее, чем за неделю».

Российская сталь оказалась никому не нужна
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
Экономика15 минут чтения

Американский президент также заявлял, что для Украины «настало время действовать», и что Киев при поддержке своих европейских союзников способен отвоевать все захваченные Россией земли и выйти на свои международно признанные границы.

В Кремле это заявление главы Белого дома объяснили его недавней встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Вчера между ними состоялась встреча. Разумеется, господин Трамп услышал, что происходит, в версии Зеленского. И, по всей видимости, на этот момент, эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали», — сказал по этому поводу журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

