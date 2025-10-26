В ЕС заявили о неготовности к передаче российских миллиардов Украине

Еврокомиссар по вопросам равноправия и урегулирования кризисов Хаджа Лабиб заявила, что Евросоюз не готов к передаче замороженных российских активов Украине, пишет Politico.

Лабиб отметила, что странам ЕС предстоит много работы, чтобы согласовать условия, при которых Брюссель снимет свои возражения. Их Бельгия планирует обсудить не только с другими странами Евросоюза, но и с государствами G7.

Бельгия хочет минимизировать правовые риски и «справедливо распределить их» между всеми странами ЕС и G7 прежде, чем даст свое согласие на использование российских активов. Журналисты отмечают, что большая их часть хранится в находящемся в бельгийской юрисдикции депозитарии Euroclear, однако Лабиб считает, что другие страны ЕС тоже хранят у себя российские деньги и не переводят их Киеву.

При этом еврокомиссар отмечает, что Брюссель перечисляет накопленные от хранения российских активов проценты на помощь Украине. Она заявила, что передача самих активов станет беспрецедентным с точки зрения международного права действием, поэтому странам ЕС нужно «действовать осторожно», чтобы не с толкнуться с юридическими и финансовыми последствиями.

Российские активы также хранятся во Франции, Люксембурге и Германии, пишет Politico. Лабиб отказалась «называть и позорить» другие страны ЕС, которые, по ее словам, не переводят проценты от хранения российских миллиардов Украине.

Ранее Financial Times опубликовал план Европы по финансированию Украины, подразумевающий использование 140 миллиардов евро из российских активов. ЕС планировал выдать Киеву «репарационный кредит» без согласия Москвы — в случае одобрения Россией выплат репараций кредит мог быть заменен на национальные условные обязательства.

Позже стало известно, что этот план заблокировал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, потребовавший от стран ЕС гарантий безопасности для своей страны. Брюссель хочет, чтобы Евросоюз помог ему выплатить деньги Москве, если Россия официально выдвинет претензии против передачи своих активов.