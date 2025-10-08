СМИ: Европа подготовила план передачи российских миллиардов Украине

Евросоюз подготовил план финансирования Украины за счет замороженных средств России, которые хранятся в бельгийском депозитарии ценных бумаг Euroclear. Его планируют согласовать до конца 2025 года, а выплаты начать во втором квартале следующего года, пишет Financial Times со ссылкой на источники среди европейских чиновников.

Страны Европы хотят выдать Киеву «репарационный кредит» за счет российских активов размером в 140 миллиардов евро без согласия Москвы — его заменят на национальные условные обязательства, если Россия в будущем согласится на выплату репараций Украине. С планом не согласна Бельгия, в юрисдикции которой находятся активы, пишут журналисты.

Украина может потерять еще одного союзника в Европе Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС Мир 10 минут чтения

Бельгия считает, что такая схема предоставления «репарационного кредита» создает риски для страны — Брюссель опасается возможных юридических и финансовых претензий со стороны Москвы, из-за которых Бельгии придется самостоятельно возмещать всю сумму «кредита», отмечают журналисты. Премьер-министр страны Барт де Вевер попросил остальные страны ЕС предоставить гарантии на полную сумму конфискуемых денег.

Его позиция вызывает раздражение у других европейских политиков — они отмечают, что все три года после заморозки российских активов прибыль от них облагалась бельгийским корпоративным налогом. «Бельгия потратила три года, утверждая, что Euroclear бельгийская (компания — прим. «Холода»), как и доходы от нее. Теперь, когда она хочет разделить риски, она утверждает, что Euroclear европейская», — рассказал журналистам один из дипломатов, участвующий в переговорах.

Крутое пике Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве Экономика 31 минута чтения

В ЕС считают, что риски для Бельгии сильно ограничены, и предлагают Брюсселю проявить солидарность с Украиной. Лидеры стран Евросоюза раздражены настойчивостью Бельгии и напоминают, что страна, по их мнению, оказывала относительно невысокую военную поддержку Украине по сравнению с Германией, Швецией и Данией. Бельгийские же чиновники защищают своего премьер-министра, заявляя, что он пытается отстоять национальные интересы страны.

Сейчас страны ЕС планируют согласовать план к декабрю 2025 года и начать выплаты не позднее второго квартала следующего года. Бельгия продолжает настаивать на том, что условные обязательства не решают вопрос покрытия потенциальных убытков, отмечают журналисты.