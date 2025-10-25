СМИ рассказали о «самом серьезном ударе» по движущей силе российской экономики

Два крупнейших производителя нефти в России, «Роснефть» и «Лукойл», могут столкнуться с большими финансовыми потерями из-за санкций, которые США ввели против них на этой неделе. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, на долю этих двух компаний приходится около половины суточной добычи нефти в России, а санкции станут «самым серьезным ударом», которую администрация президента США Дональда Трампа нанесла по «движущей силе» экономики России.

Отмечается, что «Роснефть» и «Лукойл» добывают примерно половину экспортируемой нефти. В основном поставки идут в Индию и Китай. Аналитики утверждают, что теперь компаниям придется создать новые цепочки поставок, которые позволят покупателям избегать прямых сделок с подсанкционными организациями.

«Другие российские нефтяные компании сталкивались с такими санкциями и раньше, но эти две компании добывают половину всей нефти в стране, поэтому удар будет более сильным. Им придется заново создавать многоуровневую систему подставных компаний и открывать новые торговые подразделения», — считает научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Татьяна Митрова.

Как пишет Financial Times, «Роснефть», которой руководит соратник Владимира Путина Игорь Сечин, является опорой российской экономики и крупнейшим налогоплательщиком. «Лукойл» — частная компания, но на практике она действует в интересах государства, отмечают аналитики.

По данным издания, ранее обе компании уже ощутили на себе последствия снижения цен на сырую нефть, которое повлияло на отрасль во всем мире. Так, выручка «Роснефти» в первой половине 2025 года упала почти на 18% по сравнению с 2024 годом, а чистая прибыль — на 68%. Аналогичная ситуация наблюдалась и у «Лукойла», выручка которого снизилась более чем на 15%, а чистая прибыль сократилась в два раза.

При этом Митрова считает, что санкции не приведут к краху «Роснефти» и «Лукойла», поскольку компании «слишком велики, чтобы обанкротиться», а российские власти этого не допустят.

В то же время The Moscow Times пишет со ссылкой на данные биржи, что стоимость «Роснефти» и «Лукойла» за два дня после введения санкций упала суммарно на 454 миллиарда рублей. Их акции потеряли 3% и 7,2% соответственно. По данным издания, основной владелец «Лукойла» Вагит Алекперов потерял 83 миллиарда рублей за два дня.

Ранее Bloomberg писал, что санкции США уже начали негативно сказываться на российской экономике, а власти стали искать способы ограничить это воздействие на время переходного периода.

При этом Путин заявил, что ограничения не окажут «существенного» влияния на экономику, хотя признал, что они будут иметь «определенные последствия». Трамп в ответ заявил, что он «рад» мнению Путина в этом вопросе, и предложил обсудить его через полгода.