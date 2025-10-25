EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

СМИ рассказали о «самом серьезном ударе» по движущей силе российской экономики

2 минуты чтения 14:12

Два крупнейших производителя нефти в России, «Роснефть» и «Лукойл», могут столкнуться с большими финансовыми потерями из-за санкций, которые США ввели против них на этой неделе. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, на долю этих двух компаний приходится около половины суточной добычи нефти в России, а санкции станут «самым серьезным ударом», которую администрация президента США Дональда Трампа нанесла по «движущей силе» экономики России. 

Отмечается, что «Роснефть» и «Лукойл» добывают примерно половину экспортируемой нефти. В основном поставки идут в Индию и Китай. Аналитики утверждают, что теперь компаниям придется создать новые цепочки поставок, которые позволят покупателям избегать прямых сделок с подсанкционными организациями.

Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Крупнейший производитель растительного мяса Beyond Meat был в шаге от банкротства. Его спас загадочный Дмитрий из Дубая
Экономика13 минут чтения

«Другие российские нефтяные компании сталкивались с такими санкциями и раньше, но эти две компании добывают половину всей нефти в стране, поэтому удар будет более сильным. Им придется заново создавать многоуровневую систему подставных компаний и открывать новые торговые подразделения», — считает научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Татьяна Митрова.

Как пишет Financial Times, «Роснефть», которой руководит соратник Владимира Путина Игорь Сечин, является опорой российской экономики и крупнейшим налогоплательщиком. «Лукойл» — частная компания, но на практике она действует в интересах государства, отмечают аналитики.

По данным издания, ранее обе компании уже ощутили на себе последствия снижения цен на сырую нефть, которое повлияло на отрасль во всем мире. Так, выручка «Роснефти» в первой половине 2025 года упала почти на 18% по сравнению с 2024 годом, а чистая прибыль — на 68%. Аналогичная ситуация наблюдалась и у «Лукойла», выручка которого снизилась более чем на 15%, а чистая прибыль сократилась в два раза.

«Он не человек, он зверь!»
«Он не человек, он зверь!»
В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин
Общество13 минут чтения

При этом Митрова считает, что санкции не приведут к краху «Роснефти» и «Лукойла», поскольку компании «слишком велики, чтобы обанкротиться», а российские власти этого не допустят. 

В то же время The Moscow Times пишет со ссылкой на данные биржи, что стоимость «Роснефти» и «Лукойла» за два дня после введения санкций упала суммарно на 454 миллиарда рублей. Их акции потеряли 3% и 7,2% соответственно. По данным издания, основной владелец «Лукойла» Вагит Алекперов потерял 83 миллиарда рублей за два дня.

Ранее Bloomberg писал, что санкции США уже начали негативно сказываться на российской экономике, а власти стали искать способы ограничить это воздействие на время переходного периода. 

При этом Путин заявил, что ограничения не окажут «существенного» влияния на экономику, хотя признал, что они будут иметь «определенные последствия». Трамп в ответ заявил, что он «рад» мнению Путина в этом вопросе, и предложил обсудить его через полгода.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Экономика
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Крупнейший производитель растительного мяса Beyond Meat был в шаге от банкротства. Его спас загадочный Дмитрий из Дубая
00:01
«Он не человек, он зверь!»
Общество
«Он не человек, он зверь!»
В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин
00:01 24 октября
«По-моему, живым закопали»
Криминал
«По-моему, живым закопали»
Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали
00:01 23 октября
Главная загадка успеха Wildberries
Экономика
Главная загадка успеха Wildberries
Учительница английского построила крупнейший онлайн-магазин страны, но ее муж считает, что это не ее заслуга. А как на самом деле?
00:01 22 октября
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Мир
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
00:01 21 октября
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Общество
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
00:01 20 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен