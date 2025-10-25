Выходец из России помог спасти крупнейшего производителя веганского мяса в мире

Трейдер российского происхождения Дмитрий Семенихин помог спасти убыточную американскую компанию от банкротства. Речь о Beyond Meat — крупнейшем в мире производителе веганского мяса, чьи акции подорожали на 1300% за четыре дня. Об этом пишет «Холод».

За последнее время Beyond Meat задолжала держателям своих акций почти миллиард долларов. У компании не было средств для выплаты задолженностей, поэтому было принято решение провести реструктуризацию долга — предложить кредиторам не деньги, а дополнительные акции. Ради этой цели Beyond Meat выпустила 316 миллионов новых акций, которые можно было перепродать не сразу, а лишь начиная с заранее установленной даты (16 октября).

Большинство кредиторов Beyond Meat согласились обменять долги на новые акции, из-за чего цены на них одномоментно упали на 66%, до 68 центов. Это очень мало: даже так называемые «мусорные акции» стоят хотя бы пять долларов. Инвесторы ожидаемо перестали верить в потенциал Beyond Meat: так много акций компании на грани краха, казалось, никому не будут нужны даже по мизерной цене.

Дмитрий Семенихин вовремя понял, что инвесторы ошиблись. Вопреки прогнозам, он стал скупать акции Beyond Meat — он успел купить 3,1 миллиона акций практически за бесценок, по 78 центов. О своей стратегии инвестирования он рассказал в видео, которое выложил на YouTube 20 октября. Семенихин был уверен, что трейдеры ошибаются, и акции Beyond Meat, наоборот, в будущем подорожают.

Так и случилось. 16 октября — в день, когда инвесторы могли выставить свои бумаги на торги — самые дорогие акции Beyond Meat продавались по 69 центов. Однако через четыре торговых дня они стоили уже 7,6 доллара (плюс 1300%). Инвесторы, массово продававшие акции компании, увидели ее взлет и бросились возвращать себе в портфель ее ценные бумаги.

Западные деловые издания брали интервью у Дмитрий Семенихина по поводу взрывного роста акций убыточной Beyond Meat, однако мало что писали о личности трейдера. «Холод» выяснил, что Семенихин родом из Москвы, но провел детство в Монако, куда он переехал вместе с семьей в три года. Образование он получил в одном из самых престижных университетов Великобритании — Королевском колледже Лондона.

Как удалось установить «Холоду», Дмитрий — сын известного в России коллекционера современного искусства Владимира Семенихина. Отец трейдера вместе со своей супругой Екатериной Семенихиной основал фонд культуры «ЕКАТЕРИНА». Кроме того, Владимир Семенихин основал девелоперскую компанию «СТРОЙТЭКС», которая работает в Москве. В этой же фирме занят и сам Дмитрий, судя по его LinkedIn.

Сейчас Дмитрий Семенихин живет в Дубае. Судя по открытым данным, он не связывал свою профессиональную жизнь с искусством: помимо работы в «СТРОЙТЭКС», он управлял платформой для поиска и аренды яхт Yacht Harbour.

Меньше недели назад Семенихин выложил первое видео на свой ютуб-канал — как раз тот ролик, в котором он объяснил свое решение выкупить 4% Beyond Meat. В описании к каналу он предупреждает: озвученные в видео советы следует воспринимать «на свой собственный риск». Тем не менее Семенихин собрал под своим видео десятки комментариев с благодарностью за сбывшиеся прогнозы по Beyond Meat.

По состоянию на 24 октября (последний день перед закрытием торгов на выходные) ценные бумаги Beyond Meat стоят 2,19 доллара. За дни подорожания акций компания заработала 1,5 миллиарда долларов, что позволило ей избежать банкротства.