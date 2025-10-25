EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Выходец из России помог спасти крупнейшего производителя веганского мяса в мире

3 минуты чтения 11:08

Трейдер российского происхождения Дмитрий Семенихин помог спасти убыточную американскую компанию от банкротства. Речь о Beyond Meat — крупнейшем в мире производителе веганского мяса, чьи акции подорожали на 1300% за четыре дня. Об этом пишет «Холод». 

За последнее время Beyond Meat задолжала держателям своих акций почти миллиард долларов. У компании не было средств для выплаты задолженностей, поэтому было принято решение провести реструктуризацию долга — предложить кредиторам не деньги, а дополнительные акции. Ради этой цели Beyond Meat выпустила 316 миллионов новых акций, которые можно было перепродать не сразу, а лишь начиная с заранее установленной даты (16 октября). 

Большинство кредиторов Beyond Meat согласились обменять долги на новые акции, из-за чего цены на них одномоментно упали на 66%, до 68 центов. Это очень мало: даже так называемые «мусорные акции» стоят хотя бы пять долларов. Инвесторы ожидаемо перестали верить в потенциал Beyond Meat: так много акций компании на грани краха, казалось, никому не будут нужны даже по мизерной цене. 

Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Крупнейший производитель растительного мяса Beyond Meat был в шаге от банкротства. Его спас загадочный Дмитрий из Дубая
Экономика13 минут чтения

Дмитрий Семенихин вовремя понял, что инвесторы ошиблись. Вопреки прогнозам, он стал скупать акции Beyond Meat — он успел купить 3,1 миллиона акций практически за бесценок, по 78 центов. О своей стратегии инвестирования он рассказал в видео, которое выложил на YouTube 20 октября. Семенихин был уверен, что трейдеры ошибаются, и акции Beyond Meat, наоборот, в будущем подорожают. 

Так и случилось. 16 октября — в день, когда инвесторы могли выставить свои бумаги на торги — самые дорогие акции Beyond Meat продавались по 69 центов. Однако через четыре торговых дня они стоили уже 7,6 доллара (плюс 1300%). Инвесторы, массово продававшие акции компании, увидели ее взлет и бросились возвращать себе в портфель ее ценные бумаги. 

«Он не человек, он зверь!»
«Он не человек, он зверь!»
В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин
Общество13 минут чтения

Западные деловые издания брали интервью у Дмитрий Семенихина по поводу взрывного роста акций убыточной Beyond Meat, однако мало что писали о личности трейдера. «Холод» выяснил, что Семенихин родом из Москвы, но провел детство в Монако, куда он переехал вместе с семьей в три года. Образование он получил в одном из самых престижных университетов Великобритании — Королевском колледже Лондона. 

Как удалось установить «Холоду», Дмитрий — сын известного в России коллекционера современного искусства Владимира Семенихина. Отец трейдера вместе со своей супругой Екатериной Семенихиной основал фонд культуры «ЕКАТЕРИНА». Кроме того, Владимир Семенихин основал девелоперскую компанию «СТРОЙТЭКС», которая работает в Москве. В этой же фирме занят и сам Дмитрий, судя по его LinkedIn. 

Сейчас Дмитрий Семенихин живет в Дубае. Судя по открытым данным, он не связывал свою профессиональную жизнь с искусством: помимо работы в «СТРОЙТЭКС», он управлял платформой для поиска и аренды яхт Yacht Harbour. 

«По-моему, живым закопали»
«По-моему, живым закопали»
Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали
Криминал17 минут чтения

Меньше недели назад Семенихин выложил первое видео на свой ютуб-канал — как раз тот ролик, в котором он объяснил свое решение выкупить 4% Beyond Meat. В описании к каналу он предупреждает: озвученные в видео советы следует воспринимать «на свой собственный риск». Тем не менее Семенихин собрал под своим видео десятки комментариев с благодарностью за сбывшиеся прогнозы по Beyond Meat.

По состоянию на 24 октября (последний день перед закрытием торгов на выходные) ценные бумаги Beyond Meat стоят 2,19 доллара. За дни подорожания акций компания заработала 1,5 миллиарда долларов, что позволило ей избежать банкротства. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Экономика
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Крупнейший производитель растительного мяса Beyond Meat был в шаге от банкротства. Его спас загадочный Дмитрий из Дубая
00:01
«Он не человек, он зверь!»
Общество
«Он не человек, он зверь!»
В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин
00:01 24 октября
«По-моему, живым закопали»
Криминал
«По-моему, живым закопали»
Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали
00:01 23 октября
Главная загадка успеха Wildberries
Экономика
Главная загадка успеха Wildberries
Учительница английского построила крупнейший онлайн-магазин страны, но ее муж считает, что это не ее заслуга. А как на самом деле?
00:01 22 октября
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Мир
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
00:01 21 октября
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Общество
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
00:01 20 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен