Украина смогла построить секретный подземный госпиталь рядом с городом Покровск в Донецкой области недалеко от линии фронта. Здесь врачи могут оперативно помогать солдатам, которые получили ранения, пишет The Guardian.
Госпиталь располагается на глубине шести метров и состоит из четырех стальных бункеров, покрытых деревянными балками, землей и песком. Конструкция способна выдержать прямое попадание артиллерийского снаряда.
Медицинский пункт ежедневно принимает 30-40 пациентов. Они прибывают к врачам в различных состояниях — для тяжелораненых солдат в госпитале построен операционный блок, оснащенный кроватями, аппаратами ИВЛ и кардиомониторами. В комнате для персонала установлен экран для отслеживания движения российских беспилотников.
В разговоре с журналистами врачи отметили, что 90% травм обращающихся к ним солдат связаны с атаками БПЛА. «Пулевых ранений мы видим мало. Сейчас век беспилотников и другой тип войны», — рассказал один их хирургов.
Вход в госпиталь скрыт за деревьями, солдаты попадают в ярко освещенную приемную по пологому деревянному тоннелю. Профинансировавшая его постройку украинская горно-металлургическая компания «Метинвест» планирует построить еще 20 таких госпиталей в стране. Бывший министр обороны Украины Рустем Умеров назвал этот проект критически важным для защиты жизни военных.
Военных, которым потребуется более серьезная медицинская помощь, персонал готовит к перевозке в более крупные больницы в города, более удаленные от линии фронта. По тоннелю медицинский персонал может транспортировать людей к машинам скорой помощи, припаркованным под кустом у входа.
Ранее СМИ рассказали о том, что война в Украине может продолжиться еще несколько лет, а характер боевых действий изменился из-за беспилотников и ракет, которые обе стороны конфликта начали активно использовать. При этом прекращение огня сейчас не выгодно Владимиру Путину, а согласие президента Украины Владимира Зеленского на передачу Москве городов Донецкой области «почти наверняка» приведет к восстанию в стране.