Украина смогла построить секретный подземный госпиталь рядом с городом Покровск в Донецкой области недалеко от линии фронта. Здесь врачи могут оперативно помогать солдатам, которые получили ранения, пишет The Guardian.

Госпиталь располагается на глубине шести метров и состоит из четырех стальных бункеров, покрытых деревянными балками, землей и песком. Конструкция способна выдержать прямое попадание артиллерийского снаряда.

Акции «веганской» компании выросли на 1300% Крупнейший производитель растительного мяса Beyond Meat был в шаге от банкротства. Его спас загадочный Дмитрий из Дубая Экономика 13 минут чтения

Медицинский пункт ежедневно принимает 30-40 пациентов. Они прибывают к врачам в различных состояниях — для тяжелораненых солдат в госпитале построен операционный блок, оснащенный кроватями, аппаратами ИВЛ и кардиомониторами. В комнате для персонала установлен экран для отслеживания движения российских беспилотников.

В разговоре с журналистами врачи отметили, что 90% травм обращающихся к ним солдат связаны с атаками БПЛА. «Пулевых ранений мы видим мало. Сейчас век беспилотников и другой тип войны», — рассказал один их хирургов.

Вход в госпиталь скрыт за деревьями, солдаты попадают в ярко освещенную приемную по пологому деревянному тоннелю. Профинансировавшая его постройку украинская горно-металлургическая компания «Метинвест» планирует построить еще 20 таких госпиталей в стране. Бывший министр обороны Украины Рустем Умеров назвал этот проект критически важным для защиты жизни военных.

«По-моему, живым закопали» Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали Криминал 17 минут чтения

Военных, которым потребуется более серьезная медицинская помощь, персонал готовит к перевозке в более крупные больницы в города, более удаленные от линии фронта. По тоннелю медицинский персонал может транспортировать людей к машинам скорой помощи, припаркованным под кустом у входа.

Ранее СМИ рассказали о том, что война в Украине может продолжиться еще несколько лет, а характер боевых действий изменился из-за беспилотников и ракет, которые обе стороны конфликта начали активно использовать. При этом прекращение огня сейчас не выгодно Владимиру Путину, а согласие президента Украины Владимира Зеленского на передачу Москве городов Донецкой области «почти наверняка» приведет к восстанию в стране.