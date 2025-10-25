EN
СМИ: война в Украине может затянуться еще на несколько лет

2 минуты чтения 19:14

Боевые действия на территории Украины могут продолжаться еще несколько лет, а сам характер конфликта уже изменился, пишет The Wall Street Journal.

Владимир Путин намерен измотать Украину и доказать, что он не зря начал полномасштабное вторжение на ее территорию. Президент Украины Владимир Зеленский «почти наверняка столкнется с восстанием», если решит уступить требованию Москвы и отдаст ей стратегически важные города в Донецкой области в обмен на прекращение огня.

Характер боевых действий изменился из-за «революции беспилотников», которая делает практически невозможным существенное изменение ситуации на фронте для обеих сторон. При этом Россия не изменила своих целей и постарается аннексировать большую часть регионов Украины, а на оставшейся территории установить подконтрольное ей правительство.

Со ссылкой на слова главы российского МИД Сергея Лаврова журналисты отмечают, что Москва не соглашается на приостановку боевых действий по текущей линии фронта. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что завершение войны без достижения главной цели может быть политически опасно для Путина, поэтому ему будет сложно согласиться на прекращение огня.

При этом обе стороны привыкают к более активному использованию беспилотников и ракет для выведения из строя инфраструктуры за линией фронта. Если в 2022 году удары по глубокому тылу могла наносить по своему усмотрению только Россия, то сейчас Киев способен нарушать работу десятков российских нефтеперерабатывающих заводов далеко за линией фронта.

Однако у обеих стран есть сложности с нанесением таких ударов, не дающие им получить преимущество над противником. Россия не смогла нанести энергетической инфраструктуре Украины критические повреждения, которые оставили бы страну без света зимой. Киеву же не удалось получить от США ракеты Tomahawk, чтобы усилить свои атаки на российскую территорию и нанести непоправимый урон ее экономике.

