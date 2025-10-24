Мужчина взорвал гранату на вокзале в Украине из-за проверки документов

В Украине на железнодорожном вокзале мужчина привел в действие гранату во время проверки документов. Погибли четыре человека, еще десять получили ранения, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на данные полиции.

Инцидент произошел утром 24 октября на перроне станции Овруч в Житомирской области. По предварительной информации, сотрудники Госпогранслужбы проводили проверку документов у пассажиров дизель-поезда. В это время один из мужчин достал взрывное устройство и активировал его.

В результате погиб сам подрывник — 23-летний житель Харькова. Также погибли три женщины в возрасте 29, 58 и 82 лет. Среди погибших есть сотрудница пограничной службы, уточнили в полиции.

По данным правоохранительных органов, ранения получили десять человек, включая двух пограничников. Все пострадавшие находятся в больнице и получают медицинскую помощь.

По информации Госпогранслужбы, мужчина, устроивший взрыв, ранее задерживался за попытку незаконного пересечения государственной границы. Он скончался в машине скорой помощи.

Весной этого года в России, в подмосковном городе Лосино-Петровский, двое мужчин погибли от взрыва гранаты в подъезде жилого дома. По данным прокуратуры, перед этим двое друзей со своими женами распивала алкоголь. Когда женщины вышли за сигаретами, один из мужчин решил показать приятелю боевую гранату. По информации СМИ, взрывное устройство принадлежало участнику войны в Украине.