EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Мужчина взорвал гранату на вокзале в Украине из-за проверки документов

2 минуты чтения 15:55 | Обновлено: 15:56

В Украине на железнодорожном вокзале мужчина привел в действие гранату во время проверки документов. Погибли четыре человека, еще десять получили ранения, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на данные полиции.

Инцидент произошел утром 24 октября на перроне станции Овруч в Житомирской области. По предварительной информации, сотрудники Госпогранслужбы проводили проверку документов у пассажиров дизель-поезда. В это время один из мужчин достал взрывное устройство и активировал его.

В результате погиб сам подрывник — 23-летний житель Харькова. Также погибли три женщины в возрасте 29, 58 и 82 лет. Среди погибших есть сотрудница пограничной службы, уточнили в полиции.

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
Политика22 минуты чтения

По данным правоохранительных органов, ранения получили десять человек, включая двух пограничников. Все пострадавшие находятся в больнице и получают медицинскую помощь.

По информации Госпогранслужбы, мужчина, устроивший взрыв, ранее задерживался за попытку незаконного пересечения государственной границы. Он скончался в машине скорой помощи.

Весной этого года в России, в подмосковном городе Лосино-Петровский, двое мужчин погибли от взрыва гранаты в подъезде жилого дома. По данным прокуратуры, перед этим двое друзей со своими женами распивала алкоголь. Когда женщины вышли за сигаретами, один из мужчин решил показать приятелю боевую гранату. По информации СМИ, взрывное устройство принадлежало участнику войны в Украине.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Он не человек, он зверь!»
Общество
«Он не человек, он зверь!»
В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин
00:01
«По-моему, живым закопали»
Криминал
«По-моему, живым закопали»
Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали
00:01 23 октября
Главная загадка успеха Wildberries
Экономика
Главная загадка успеха Wildberries
Учительница английского построила крупнейший онлайн-магазин страны, но ее муж считает, что это не ее заслуга. А как на самом деле?
00:01 22 октября
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Мир
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
00:01 21 октября
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Общество
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
00:01 20 октября
30 лет лжи
Криминал
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
17:00 19 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен