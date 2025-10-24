СМИ сообщили о выходе экономической войны США против России на «новый уровень»

Экономическая война между США и Россией вышла на «новый уровень» после того, как Вашингтон ввел санкции против крупнейших российских нефтяных компаний. Об этом говорится в публикации газеты The New York Times (NYT).

Издание отмечает, что шаг, на который пошла администрация президента США Дональда Трампа, говорит о ее готовности «парализовать российский энергетический сектор», несмотря на риск роста цен на нефть.

«Этот шаг представляет собой разительное изменение стратегии Трампа, который в целом воздерживался от наказания России и подвергал сомнению эффективность санкций», — говорится в материале NYT.

«Он не человек, он зверь!» В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин Общество 13 минут чтения

Издание отмечает, что до сих пор нынешняя администрация США «вяло» подходила к вопросу о реализации ограничений в отношении России, введенных во время правления предшественника Трампа — Джо Байдена, «фактически давая отсрочку» российским властям. Затем же Трамп решил воздействовать на Россию и ее торговых партнеров с помощью пошлин, вместо санкций, что не принесло ему никаких заметных успехов.

Теперь же, как подчеркивает NYT, Трамп и его команда пошли на реальное усиление давления. Бывший заместитель министра финансов по экономической политике в администрации Джо Байдена Бен Харрис, участвовавший в разработке санкционной стратегии в отношении России, предположил, что изменить подход в этом вопросе Трампу позволила сложившаяся макроэкономическая ситуация. Именно это, по его словам, позволило Белому дому ввести ограничения, которые чреваты ростом мировых цен на нефть.

«По-моему, живым закопали» Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали Криминал 17 минут чтения

«Наша стратегия (при Байдене. — прим. “Холода”) всегда заключалась в том, чтобы сохранить поток нефти и попытаться контролировать цену», — пояснил Харрис, отметил, что считает новые введенные Трампом антироссийские санкции «действительно значительными».

О введении санкций в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и ЛУКОЙЛа Министерство финансов США объявило в ночь на 23 октября, объяснив его «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Как сообщал после этого телеканал CNN, такое решение Трампа удивило его советников, а сам он сомневался в нем до последнего.

При этом по данным американской прессы, выбранный Трампом вариант новых ограничений в отношении России был средним по жесткости из трех, предложенных его командой.