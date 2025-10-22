EN
EN
Экономика

Названы отрасли с самыми большими зарплатами для студентов

2 минуты чтения 13:39

Отраслями с самыми высокими зарплатами для студентов в 2025 году оказались транспорт и логистика, пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование портала для поиска вакансий «Работа.ру».

В этих отраслях предлагаемые студентам зарплаты в первые девять месяцев текущего года превышали отметку в 100 тысяч рублей в месяц — в сфере транспорта обучающимся были готовы платить более 116 тысяч рублей, в сфере строительства — более 105 тысяч рублей.

Шальная императрица
Шальная императрица
Учительница английского стала самой богатой женщиной России. Ей приписывают президентские амбиции и обвиняют в рейдерском захвате. А как на самом деле?
Экономика35 минут чтения

Третье место по уровню предлагаемых зарплат заняли стажировки с показателем в почти 98,5 тысячи рублей, в материале не приводится разграничение стажировок по отраслям трудоустройства. На четвертой строчке расположились вакансии без опыта работы, здесь студентам предлагали зарплату более 96 тысяч рублей.

Наименьшую зарплату, по данным «Работа.ру», студентам предложили в финансовой сфере и страховании — зарплаты здесь оказались менее 53 тысяч рублей. Немногим больше зарплата оказалась в сфере IT, интернета и телекома — около 56,5 тысячи рублей.

Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
Общество9 минут чтения

В топ-5 также оказались офисные службы с бизнес-услугами, обучающимся в таких организациях готовы платить почти 92,5 тысячи рублей. Далее в рейтинге расположились сферы услуг (81,7 тысячи), красоты и здоровья (почти 65 тысяч), маркетинга, рекламы и СМИ (почти 64 тысячи), торговли (63,7 тысячи рублей), а также культуры, образования и госслужбы (61,5 тысячи).

Ранее министр труда России Антон Котяков рассказал о самых востребованных в будущем направлениях труда в российской экономике, к которым стоит присмотреться выпускникам школ. Среди них чиновник назвал сферы IT, гостиничного бизнеса и общепита, здравоохранения и социальной защиты, а также рабочие специальности с фокусом на работу с современным оборудованием.

