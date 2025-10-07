EN
Названы самые востребованные направления на российском рынке труда

2 минуты чтения 09:41 | Обновлено: 09:44

Министр труда России Антон Котяков назвал четыре направления на российском рынке труда, в рамках которых работодатели будут увеличивать количество вакансий. Его слова публикует РБК.

Чиновник рассказал, что выпускникам школ стоит присмотреться к сферам IT, гостеприимства, здравоохранения и социальной защиты, а также к рабочим специальностям с фокусом на работу с современным оборудованием. Свой совет он составил с учетом прогноза кадровой потребности на период до 2029 года, который разработали в Минтруда.

Журналисты отмечают, что прогноз Котякова относится не только к выпускникам 2026 года, он может пригодиться и школьникам, которые будут поступать в университеты позднее. Министр отметил, что подготовка к этому обычно начинается за три-четыре года до выпуска из школы — его прогноз касается сфер, где министерство прогнозирует рост спроса на вакансии.

Одним из лидеров среди сфер будет IT-сектор — к концу 2029 года количество вакансий в сфере информации и связи увеличится на 90 тысяч. Это произойдет из-за дальнейшего проникновения цифровизации во все сферы жизни людей, отметил Котяков.

Гостеприимство школьникам стоит рассмотреть из-за значительного роста показателей внутреннего туризма, которые приведут к развитию его инфраструктуры. Здесь министерство ожидает еще большего роста вакансий — 168 тысяч единиц в гостиничном бизнесе и общепите.

Направленные на работу с современным оборудованием рабочие специальности также будут создавать значительный спрос на специалистов, у обрабатывающих производств запрос на специалистов увеличится на 203 тысячи человек. Котяков посоветовал выбирать работу, связанную со станками с программным управлением, беспилотными системами, а также оборудованием, с высокой степенью автономности и автоматизации.

К 2030 году будут нуждаться в специалистах также сферы здравоохранения и социальной защиты — здесь спрос возрастет на 70 тысяч человек. Котяков не уточнил, будут ли повышаться зарплаты в названных им направлениях. Прогноз Минтруда рассчитан на периоды с 2024 по 2029 годы.

