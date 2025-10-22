EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

США начали готовиться к усилению давления на Россию

2 минуты чтения 10:00 | Обновлено: 11:18

Комитет Сената по международным отношениям намерен рассмотреть три законопроекта, направленных на усиление давления на Россию. Заседание должно состояться 22 октября, в этот же день генеральный секретарь Марк Рютте встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, сообщает Axios. «Агентство» отмечает, что заявление сенаторов появилось уже после того, как стало известно о приостановке подготовки к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

Как пишет Axios, в случае принятия эти три законопроекта позволят сенаторам «набрать обороты» в давлении на Москву и показать, что США готовы к дальнейшему обострению отношений.

Шальная императрица
Шальная императрица
Учительница английского стала самой богатой женщиной России. Ей приписывают президентские амбиции и обвиняют в рейдерском захвате. А как на самом деле?
Экономика35 минут чтения

«Поскольку Белый дом, похоже, не желает действовать, я считаю важным, чтобы Конгресс предпринял какие-то действия, и я очень рада, что впервые в этом году у нас появятся законопроекты, которые затруднят для России дальнейшее ведение этой войны», — заявила сенатор-демократ Джинн Шейхин.

По данным Axios, готовые к рассмотрению законопроекты включают в себя признание России государством-спонсором терроризма из-за похищения украинских детей, введение экономических санкций против Китая из-за его поддержки военных действий и использование замороженных российских активов, которые хранятся в США, с последующей их передачей Украине раз в 90 дней.

Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
Мир16 минут чтения

Издание отмечает, что американский Сенат уже рассматривал законопроект о 500-процентных пошлинах в адрес Китая летом этого года, но тогда документ отозвали республиканцы, поскольку Трамп пообещал ввести тарифы в размере 100%, если Путин не прекратит войну. Axios пишет, что три законопроекта призваны обеспечить импульс для карательных действий в адрес России без принятия закона о новых санкциях, который пока остается замороженным.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Шальная императрица
Экономика
Шальная императрица
Учительница английского стала самой богатой женщиной России. Ей приписывают президентские амбиции и обвиняют в рейдерском захвате. А как на самом деле?
00:01
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Мир
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
00:01 21 октября
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Общество
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
00:01 20 октября
30 лет лжи
Криминал
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
17:00 19 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Моя мама ушла из дома и пропала
Общество
Моя мама ушла из дома и пропала
У нее помешался рассудок: она считала, что отец хочет ее убить. Мы искали ее три года, но так и не нашли
00:01 18 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен