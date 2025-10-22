США начали готовиться к усилению давления на Россию

Комитет Сената по международным отношениям намерен рассмотреть три законопроекта, направленных на усиление давления на Россию. Заседание должно состояться 22 октября, в этот же день генеральный секретарь Марк Рютте встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, сообщает Axios. «Агентство» отмечает, что заявление сенаторов появилось уже после того, как стало известно о приостановке подготовки к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

Как пишет Axios, в случае принятия эти три законопроекта позволят сенаторам «набрать обороты» в давлении на Москву и показать, что США готовы к дальнейшему обострению отношений.

«Поскольку Белый дом, похоже, не желает действовать, я считаю важным, чтобы Конгресс предпринял какие-то действия, и я очень рада, что впервые в этом году у нас появятся законопроекты, которые затруднят для России дальнейшее ведение этой войны», — заявила сенатор-демократ Джинн Шейхин.

По данным Axios, готовые к рассмотрению законопроекты включают в себя признание России государством-спонсором терроризма из-за похищения украинских детей, введение экономических санкций против Китая из-за его поддержки военных действий и использование замороженных российских активов, которые хранятся в США, с последующей их передачей Украине раз в 90 дней.

Издание отмечает, что американский Сенат уже рассматривал законопроект о 500-процентных пошлинах в адрес Китая летом этого года, но тогда документ отозвали республиканцы, поскольку Трамп пообещал ввести тарифы в размере 100%, если Путин не прекратит войну. Axios пишет, что три законопроекта призваны обеспечить импульс для карательных действий в адрес России без принятия закона о новых санкциях, который пока остается замороженным.