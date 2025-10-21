EN
СМИ: подготовка к встрече Путина и Трампа приостановлена

2 минуты чтения 18:37 | Обновлено: 19:26

Планирование саммита Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Венгрии «приостановлено», сообщил в соцсети X корреспондент NBC News Гаррет Хейк со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Телефонный разговор госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова был «продуктивным», однако Трамп считает, что обе стороны пока недостаточно готовы к переговорам, сообщил источник.

Также об этом написал в X корреспондент издания Axios Барак Равид. «Президент Трамп не планирует встречи с президентом Путиным в ближайшем будущем. Рубио и Лавров провели продуктивный телефонный разговор. Поэтому дополнительная личная встреча госсекретаря и министра иностранных дел не требуется», — сообщил он со ссылкой на источник в Белом доме.

О встрече в столице Венгрии Будапеште Путин и Трамп договорились во время телефонного разговора на прошлой неделе. Точную дату встречи и ее повестку стороны не называли. В публикации о возможном саммите Трамп сообщил, что перед ним должна состояться встреча Лаврова и Рубио с участием высокопоставленных советников.

Накануне, 20 октября, представитель Белого дома сообщил CNN, что встреча Лаврова и Рубио, которая должна была состояться на этой неделе, была отложена. Источник телеканала пояснил, что у глав российского МИДа и Госдепа оказались разные ожидания относительно возможного завершения войны в Украине.

«Полагаю, россияне хотели слишком многого, и американцам стало очевидно, что в Будапеште Трампу не удастся заключить сделку», — сказал Reuters высокопоставленный европейский дипломат. Другой его коллега также предположил, что Лавров мог «произнести ту же тираду» о российских требованиях, и Рубио пришлось с ним попрощаться.

Днем 21 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что для подготовки встречи Путина и Трампа может «потребоваться время». Он не прокомментировал информацию о возможной отмене встречи Лаврова и Рубио, предложив журналистам обратиться в МИД.

