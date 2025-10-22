EN
Волонтеров обвинили в убийстве и похищении девушек ради «дискредитации» Чечни

2 минуты чтения 17:57 | Обновлено: 18:02

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев обвинил правозащитные организации, помогающие пострадавшим от домашнего насилия на Северном Кавказе, в причастности к убийству сбежавшей в Армению 23-летней Айшат Баймурадовой. Также он обвинил правозащитников в том, что они связывают с республикой «исчезновение» Седы Сулеймановой, используя «неподтвержденную» информацию.

Солтаев утверждает, что у него есть непроверенная информация о том, что «сотрудники кризисных центров и псевдо-правозащитники, являющиеся иностранными агентами, вывезшие Айшат, могут быть причастны к ее убийству». «Все следы данных происшествий могут вести именно к кризисным центрам, которые активно работают на территории Северного Кавказа и Российской Федерации в целом», — предположил омбудсмен.

Обрезание, побои и свадьба с двоюродным братом
Обрезание, побои и свадьба с двоюродным братом
От чего сбежали сестры из Дагестана
Общество2 минуты чтения

Чиновник заявил, что психологи кризисных центров якобы «обрабатывают» жительниц Северного Кавказа, «особенно психологически уязвимых и слабых». «Они обещают им «золотые горы» на Западе и вывозят туда под различными предлогами», — написал он в своем телеграм-канале.

Уполномоченный по правам человека Чечни назвал правозащитников «нелюдьми» и заявил, что они «создают иллюзию массового домашнего насилия на Северном Кавказе» и выполняют задачу по «дискредитации духовных и семейных ценностей, ослаблению традиционных устоев общества на Кавказе».

Полиция Армении сообщила 20 октября, что в Ереване было обнаружено тело Баймурадовой. За три дня до этого правозащитники заявили о ее исчезновении. По словам соседей девушки, 15 октября она пошла на встречу со знакомой из инстаграма. Позднее в подписчиках этой знакомой нашли людей из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова.

Z-блогеры поддержали сбежавшую из России чеченку
Z-блогеры поддержали сбежавшую из России чеченку
Они выступили против консервативных традиций и за объединение «патриотов» и оппозиции для борьбы с ними
Общество3 минуты чтения

Сулейманова в 2022 году сбежала из Чечни в Санкт-Петербург, потому что родственники угрожали ей «убийством чести», если она не согласится на принудительный брак. Примерно через год ее похитили чеченские и петербургские силовики, утверждая, что против нее возбуждено уголовное дело о краже. После этого она перестала выходить на связь.

Глава кризисной группы «СК SOS» Давид Истеев сообщил, что несколько источников в Чечне утверждают, что Сулейманова была убита. Однако он отметил, что пока эту информацию невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть.

