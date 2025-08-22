СМИ: Седу Сулейманову могли убить по приказу депутата Госдумы

Чеченку Седу Сулейманову, сбежавшую из дома и насильно возвращенную в Чечню два года назад, могли убить по личному приказу приближенного к Кадырову депутата Госдумы Адама Делимханова. Об этом «Дождю» сообщил директор кризисной группы «СК SOS» Давид Истеев со ссылкой на несколько источников в республике.

«Седа Сулейманова была убита в ноябре 2023 года по приказу Адама Делимханова и похоронена в родовом селе за пределами кладбища. То есть как собака на окраинной дороге», — предполагает Истеев. Он отметил, что правозащитники сделали такой вывод из нескольких анонимных сообщений и не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Впервые в «СК SOS» заявили, что Сулейманова могла быть убита родственниками, в феврале прошлого года со ссылкой на два независимых друг от друга источника. Позднее семья Сулеймановой утверждала, что 5 февраля она ушла из дома в неизвестном направлении, однако ее родственники не подавали заявлений о ее пропаже.

Сам Делимханов отказался помогать в поисках Сулеймановой. В сентябре прошлого года близкий соратник Кадырова ответил на официальное обращение, что этот вопрос не относится к его компетенции как депутата.

В июне МВД по запросу чеченских силовиков внесло Сулейманову в федеральную базу розыска как пропавшую без вести. Ранее СК в связи с ее исчезновением возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Сулейманова обратилась в «СК SOS» в 2022 году с просьбой организовать побег из дома в пригороде Грозного Алхан-Чурте. Она рассказала правозащитникам, что родственники собирались принудительно выдать ее замуж и обвиняли ее в «недостаточной религиозности», угрожая «убийством чести».

После побега Сулейманова поселилась в Санкт-Петербурге, где планировала работать и учиться. В январе 2023 года она устроилась в кофейню Baggins Coffee. Вскоре к ней на работу пришел ее двоюродный брат Ахмед Батаев и потребовал вернуться домой, но ей удалось сбежать от родственника.

Петербургские полицейские похитили 26-летнюю Седу Сулейманову вечером 23 августа. Они нашли Сулейманову в квартире, в которой она жила со своим женихом Станиславом Кудрявцевым. Он рассказывал «Медиазоне», что полицейские и «чеченцы в штатском» заставили его открыть квартиру, утверждая, что против Сулеймановой возбуждено дело о краже. По его словам, девушка расплакалась, увидев полицейских, и начала повторять: «Меня убьют, меня убьют».

После похищения уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев опубликовал свою фотографию с Сулеймановой и заявил, что ей якобы «ничего не угрожает». При этом на шее девушки был след, похожий на синяк. Позднее он опубликовал видео, на котором он «прогуливается» с Сулеймановой.