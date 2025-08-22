EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ: Седу Сулейманову могли убить по приказу депутата Госдумы

2 минуты чтения 11:06 | Обновлено: 11:15

Чеченку Седу Сулейманову, сбежавшую из дома и насильно возвращенную в Чечню два года назад, могли убить по личному приказу приближенного к Кадырову депутата Госдумы Адама Делимханова. Об этом «Дождю» сообщил директор кризисной группы «СК SOS» Давид Истеев со ссылкой на несколько источников в республике.

«Седа Сулейманова была убита в ноябре 2023 года по приказу Адама Делимханова и похоронена в родовом селе за пределами кладбища. То есть как собака на окраинной дороге», — предполагает Истеев. Он отметил, что правозащитники сделали такой вывод из нескольких анонимных сообщений и не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Впервые в «СК SOS» заявили, что Сулейманова могла быть убита родственниками, в феврале прошлого года со ссылкой на два независимых друг от друга источника. Позднее семья Сулеймановой утверждала, что 5 февраля она ушла из дома в неизвестном направлении, однако ее родственники не подавали заявлений о ее пропаже.

«Покажешь дорогу?»
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
Криминал14 минут чтения

Сам Делимханов отказался помогать в поисках Сулеймановой. В сентябре прошлого года близкий соратник Кадырова ответил на официальное обращение, что этот вопрос не относится к его компетенции как депутата.

В июне МВД по запросу чеченских силовиков внесло Сулейманову в федеральную базу розыска как пропавшую без вести. Ранее СК в связи с ее исчезновением возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Сулейманова обратилась в «СК SOS» в 2022 году с просьбой организовать побег из дома в пригороде Грозного Алхан-Чурте. Она рассказала правозащитникам, что родственники собирались принудительно выдать ее замуж и обвиняли ее в «недостаточной религиозности», угрожая «убийством чести».

Связали и таскали, как в старинных обрядах казни
Связали и таскали, как в старинных обрядах казни
Мужчину подозревают в убийстве жены. Родственники погибшей говорят, что он привязал ее к лошади и волок по степи
Криминал7 минут чтения

После побега Сулейманова поселилась в Санкт-Петербурге, где планировала работать и учиться. В январе 2023 года она устроилась в кофейню Baggins Coffee. Вскоре к ней на работу пришел ее двоюродный брат Ахмед Батаев и потребовал вернуться домой, но ей удалось сбежать от родственника.

Петербургские полицейские похитили 26-летнюю Седу Сулейманову вечером 23 августа. Они нашли Сулейманову в квартире, в которой она жила со своим женихом Станиславом Кудрявцевым. Он рассказывал «Медиазоне», что полицейские и «чеченцы в штатском» заставили его открыть квартиру, утверждая, что против Сулеймановой возбуждено дело о краже. По его словам, девушка расплакалась, увидев полицейских, и начала повторять: «Меня убьют, меня убьют».

После похищения уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев опубликовал свою фотографию с Сулеймановой и заявил, что ей якобы «ничего не угрожает». При этом на шее девушки был след, похожий на синяк. Позднее он опубликовал видео, на котором он «прогуливается» с Сулеймановой.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самые разрушительные землетрясения в истории
Мир
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
00:01
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Мир
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
00:01 21 августа
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Мир
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Они насильно стерилизовали сотни тысяч женщин и мужчин. Все ради экономики
00:01 20 августа
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Экономика
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
00:01 19 августа
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Общество
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
00:01 18 августа
Фокси-Нокси
Криминал
Фокси-Нокси
20-летняя девушка приехала в Италию учиться по обмену, но вместо этого угодила в тюрьму по обвинению в убийстве
17:00 17 августа

Самое читаемое

Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Самая вымирающая страна мира преодолела падение рождаемости
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Самая вымирающая страна мира преодолела падение рождаемости
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования