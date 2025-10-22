Российский бизнес начал погружаться в структурный кризис

После почти трехлетнего периода «на грани» бизнес начал погружаться в кризис. Индекс RSBI, отражающий уровень деловой активности предпринимателей, опустился ниже 50 пунктов впервые с декабря 2022 года. Тенденция к снижения была заметна и ранее, но показатель все это время балансировал в нейтральной зоне, сообщает «Коммерсантъ».

Индекс RSBI рассчитывается ежемесячно. В нем учитываются динамика продаж, кадровая политика, инвестиции и доступность кредитов. Снижение индекса означает, что компании фиксируют ослабление бизнеса и ожидают ухудшения ситуации в ближайшие месяцы. А порогом, после преодоления которого происходит переход к спаду, считается отметка в 50 пунктов.

Согласно сентябрьским данным, RSBI составил 49,6 пункта. Одной из ключевых причин ухудшения стала просадка продаж. Почти треть предпринимателей (29%) ожидают падения выручки, тогда как на рост рассчитывают лишь 23%. На фактическое сокращение доходов уже указали 43% участников исследования, а об улучшении ситуации сообщили только 13%.

Не добавляет оптимизма и ситуация на рынке труда. Меньше компаний планируют сокращения, но и активного найма не наблюдается. Работников увольняют вдвое чаще, чем нанимают. При этом закрытие вакансий стало занимать больше времени. Меньше двух недель на поиск сотрудника теперь требуется лишь 9% компаний против 29% год назад.

Кредитование и инвестиции также демонстрируют ослабление. Все больше предпринимателей получают отказы в займах, а готовность бизнеса вкладываться в развитие падает. О росте инвестиций сообщили лишь 14% компаний. Эксперты объясняют это действием высокой ключевой ставки и общей неопределенностью в экономике.

Ранее на этой неделе в Госдуме заявили, что запланированное повышение ставки НДС и снижение порога выручки для применения упрощенной системы налогообложения сильно ударит по малому и среднему бизнесу. Партия «Новые люди» обратилась к министру финансов Антону Силуанову с предложением разработать поправки ко второму чтению федерального бюджета, чтобы смягчить последствия налоговой реформы.