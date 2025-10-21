EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

В Госдуме предупредили о миллиардных потерях для государства из-за повышения налогов

2 минуты чтения 16:05 | Обновлено: 16:38

Запланированное повышение налогов сильно ударит по российскому бизнесу и в конечном итоге приведет к миллиардным потерям бюджета, считают в Госдуме. Депутаты от партии «Новые люди» обратились к Минфину с предложением подготовить поправки ко второму чтению федерального бюджета, чтобы смягчить последствия налоговой реформы. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале главы партии Алексея Нечаева.

Речь идет о планах правительства с 2026 года снизить порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) с 60 до 10 миллионов рублей в год. После этого индивидуальные предприниматели и компании, чей доход превысит новую планку, будут обязаны платить НДС. 

Россию накрыл топливный кризис
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
Экономика4 минуты чтения

Министр финансов Антон Силуанов ранее заявлял, что эта мера принимается для пресечения незаконных схем минимизации налогов и дробления бизнеса, а не для сбора дополнительных средств в бюджет. По словам главы Минфина, цель изменений — «борьба с дроблением бизнеса и уходом от уплаты налогов».

В партии «Новые люди» предупреждают, что для предпринимателей в небольших городах такие нововведения могут стать критическими. «В основном это ИП в малых городах. Их доходы — это 200 тысяч в месяц вместе и владельцу, и на зарплаты сотрудникам. После снижения планки по НДС им придется сократить сотрудников или закрыться», — говорится в публикации.

Кроме того, парламентарии раскритиковали решение правительства об отмене налоговых льгот для IT-компаний. С 1 января 2026 года планируется увеличить страховые взносы для разработчиков российского программного обеспечения с 7,6% до 15%, а также вернуть НДС на продажу отечественного софта.

30 лет лжи
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
Криминал12 минут чтения

По оценке депутатов, такие меры приведут к оттоку квалифицированных специалистов за границу и к тому, что «бюджет может потерять десятки миллиардов рублей — столько же, сколько планировал получить».

Во время недавней встречи с Антоном Силуановым парламентарии предложили совместно проработать поправки ко второму чтению бюджета, чтобы сохранить льготы для IT-отрасли и повысить нижнюю границу по НДС для малого и среднего бизнеса.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Мир
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
00:01
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Общество
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
00:01 20 октября
30 лет лжи
Криминал
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
17:00 19 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Моя мама ушла из дома и пропала
Общество
Моя мама ушла из дома и пропала
У нее помешался рассудок: она считала, что отец хочет ее убить. Мы искали ее три года, но так и не нашли
00:01 18 октября
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Криминал
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось»
00:01 17 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке