В Госдуме предупредили о миллиардных потерях для государства из-за повышения налогов

Запланированное повышение налогов сильно ударит по российскому бизнесу и в конечном итоге приведет к миллиардным потерям бюджета, считают в Госдуме. Депутаты от партии «Новые люди» обратились к Минфину с предложением подготовить поправки ко второму чтению федерального бюджета, чтобы смягчить последствия налоговой реформы. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале главы партии Алексея Нечаева.

Речь идет о планах правительства с 2026 года снизить порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) с 60 до 10 миллионов рублей в год. После этого индивидуальные предприниматели и компании, чей доход превысит новую планку, будут обязаны платить НДС.

Министр финансов Антон Силуанов ранее заявлял, что эта мера принимается для пресечения незаконных схем минимизации налогов и дробления бизнеса, а не для сбора дополнительных средств в бюджет. По словам главы Минфина, цель изменений — «борьба с дроблением бизнеса и уходом от уплаты налогов».

В партии «Новые люди» предупреждают, что для предпринимателей в небольших городах такие нововведения могут стать критическими. «В основном это ИП в малых городах. Их доходы — это 200 тысяч в месяц вместе и владельцу, и на зарплаты сотрудникам. После снижения планки по НДС им придется сократить сотрудников или закрыться», — говорится в публикации.

Кроме того, парламентарии раскритиковали решение правительства об отмене налоговых льгот для IT-компаний. С 1 января 2026 года планируется увеличить страховые взносы для разработчиков российского программного обеспечения с 7,6% до 15%, а также вернуть НДС на продажу отечественного софта.

По оценке депутатов, такие меры приведут к оттоку квалифицированных специалистов за границу и к тому, что «бюджет может потерять десятки миллиардов рублей — столько же, сколько планировал получить».

Во время недавней встречи с Антоном Силуановым парламентарии предложили совместно проработать поправки ко второму чтению бюджета, чтобы сохранить льготы для IT-отрасли и повысить нижнюю границу по НДС для малого и среднего бизнеса.