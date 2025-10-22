EN
Криминал

Смерть от глотка пива вывела полицию на крупную преступную сеть

2 минуты чтения 01:08 | Обновлено: 01:22

Полиция Новой Зеландии раскрыла глобальную сеть наркоторговцев в рамках расследования дела о смерти 21-летнего местного жителя. Парень умер после глотка метамфетамина, замаскированного под канадское пиво Honey Bear. Об этом говорится в совместном материале CTV News и Investigative Journalism Foundation (IJF).

Инцидент произошел в 2023 году в городе Окленд. Второго марта Эйден Сагала вернулся домой после рабочего дня и решил попробовать канадское пиво, целый ящик которого ему подарил начальник. Одну из банок он предложил брату своей сестры по имени Билли. Сделав первый глоток, Эйден почувствовал странный вкус и спросил у Билли, не ощущает ли тот солоноватого привкуса. Тот попробовал пиво из банки Эйдена и сразу выплюнул.

«На вкус оно было как морская соль с химией. Я не проглотил его полностью», — рассказал Билли в интервью телеканалу.

30 лет лжи
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
Криминал12 минут чтения

По его словам, спустя несколько минут Эйден стал вести себя «возбужденно и агрессивно», а затем и вовсе заявил, что «умирает». В какой-то момент лицо Эйдана начало синеть, и тогда сестра вызвала скорую, а затем сама начала делать брату сердечно-легочную реанимацию.

Медики доставили парня в больницу, где он впал в кому и, спустя пять, дней умер. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность, вызванная летальной дозой метамфетамина. Отмечается, что это незаконный, сильнодействующий и вызывающий зависимость синтетический стимулятор.

Смерть Эйдена начала расследовать полиция. Отмечается, что дело по итогу привело к раскрытию крупной транснациональной сети контрабанды наркотиков со связями в Индии, США и Канаде.

Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось»
Криминал5 минут чтения

В ходе расследования полиция обнаружила складское помещению в Окленде, где хранилось около 700 килограммов жидкого метамфетамина.

Ключевыми фигурантами дела стали владелец местного супермаркета Балтей Сингх и начальник Эйдена по имени Химатджит «Джимми» Кахлон. Оба были задержаны и приговорены к длительным срокам лишения свободы. Так, Кахлона приговорили к 21 году за непредумышленное убийство и распространение метамфетамина, а Сингха — к 22 годам за ввоз и хранение метамфетамина, эфедрина и кокаина.

