Песков прокомментировал «сплетни» вокруг встречи Путина и Трампа

2 минуты чтения 12:19 | Обновлено: 12:45

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что подготовка к саммиту Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште «окружена большим количеством сплетен и пересудов», большинство из которых не являются правдивыми. Об этом сообщает РИА «Новости».

Говоря о сроках проведения встречи, Песков заявил, что «пока новостей никаких нет». Он добавил, что встреча в Венгрии стала «обоюдным желанием» Путина и Трампа, поскольку война в Украине «требует вмешательства на высшем уровне». Однако, по словам Пескова, саммит нужно тщательно подготовить, поскольку Путин и Трамп «привыкли работать результативно».

Еще до заявлений Пескова замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что подготовка к саммиту продолжается и что для его проведения нет крупных препятствий. О продолжающейся подготовке написал и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем фейсбуке.

«Министр иностранных дел Венгрии Сийярто находится в Вашингтоне. Подготовка к мирному саммиту продолжается. Дата все еще неясна. Когда придет время, мы проведем его», — сказано в посте Орбана. Ранее также стало известно, что Венгрия не будет исполнять ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом (МУС).

В то же время Трамп накануне сообщил, что примет решение относительно встречи в Будапеште в течение ближайших двух дней. Он заявил, что не хочет проводить «бесполезную» встречу и «тратить время впустую».

Ранее Reuters писал, что Россия передала США неофициальный документ, в котором изложены требования Кремля для прекращения войны в Украине. Источники агентства рассказали, что эти требования противоречат позиции Трампа, который предлагал заморозить боевые действия по нынешней линии фронта. При этом Рябков заявил, что не может подтвердить факт передачи каких-либо документов США.

