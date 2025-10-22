EN
СМИ: Россия отвергла предложения США по завершению войны

2 минуты чтения 07:32

Россия отправила в США неофициальный документ с описанием своих условий завершения конфликта с Украиной, пишет Reuters со ссылкой на анонимные источники.

Источники рассказали журналистам, что содержание документа противоречит предложению президента США Дональда Трампа остановить боевые действия по текущей линии фронта и договориться об окончательном урегулировании позднее.

Шальная императрица
Шальная императрица
Учительница английского стала самой богатой женщиной России. Ей приписывают президентские амбиции и обвиняют в рейдерском захвате. А как на самом деле?
Экономика35 минут чтения

Россия считает, что Украина должна передает ей весь регион Донбасса для окончания войны, также Москва потребовала не вводить на территорию послевоенной Украины войска НАТО, сообщает Reuters. Журналисты отмечают, что в документе упоминается и степень, с которой Россия собирается придерживаться своих максималистских требований, однако в тексте публикации подробности об этом не раскрываются.

Ранее Трамп в разговоре с журналистами отмечал, что не согласен с передачей контролируемой Украиной части Донбасса Москве. Он заявлял, что Россия контролирует около 78% региона, но предложил «оставить все, как есть».

В ответ на просьбу прокомментировать информацию о направленном Россией документе Белый дом указал на слова Трампа о возможной встрече с Владимиром Путиным в Будапеште. Президент США заявил, что еще не принял окончательного решения по саммиту и рассказал о своем нежелании проводить «напрасную встречу».

30 лет лжи
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
Криминал12 минут чтения

Reuters отмечает, что на дипломатическом языке неофициальным документом называют бумагу, которая направляется одной стороной переговоров для ознакомления со своей позицией другой. По данным журналистов, Москва направила свои требования в минувшие выходные. В материале не отмечается, стал ли этот документ причиной приостановки работы над организацией встречи Путина и Трампа, о которой пишут СМИ.

Перед саммитом в Будапеште должна была состояться встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, ее анонсировал Трамп. Позже телеканал CNN сообщал, что она отложена после телефонного разговора чиновников. Источники журналистов отмечали, что возможной причиной этого являются отличающиеся ожидания от возможных путей завершения конфликта. 21 октября Трамп заявил, что проинформирует журналистов о судьбе саммита в течение двух дней.

