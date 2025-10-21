EN
Политика

Европа поддержала заморозку войны в Украине по линии фронта

2 минуты чтения 13:10 | Обновлено: 14:29

Европейские лидеры выступили за прекращение боевых действий в Украине вдоль текущей линии фронта и начало мирных переговоров. Совместное заявление опубликовано на сайте правительства Великобритании.

В числе подписантов — премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Польши Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие. Украинский президент Владимир Зеленский также поставил свою подпись.

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
Политика22 минуты чтения

В декларации лидеры подчеркнули, что решительно поддерживают позицию президента США Дональда Трампа о том, что боевые действия должны прекратиться немедленно, и отправной точкой для переговоров должна стать именно текущая линия соприкосновения. При этом они подтвердили приверженность принципу, согласно которому международные границы не могут изменяться силой.

«Затягивание процесса со стороны России неоднократно показывало, что Украина — единственная сторона, действительно настроенная на мир. Мы все видим, что Путин продолжает выбирать насилие и разрушение», — говорится в тексте.

Авторы документа отметили, что Украина должна находиться в «максимально сильной позиции — до, во время и после любого возможного прекращения огня». В этой связи европейские страны намерены усилить давление на российскую экономику и оборонную промышленность «до тех пор, пока Путин не будет готов к миру».

Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
Мир16 минут чтения

Европейские лидеры также сообщили о разработке мер, которые позволят использовать полную стоимость замороженных суверенных активов России, чтобы Украина получила необходимые ресурсы.

В ближайшие дни, как ожидается, состоятся два ключевых совещания: заседание Европейского совета в Брюсселе и встреча в формате «Коалиции желающих» в Лондоне, где участники обсудят дальнейшие шаги по поддержке Украины и подготовку к возможным переговорам.

В Кремле уже официально отвергли идею о заморозке войны по линии фронта. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия остается приверженной «долгосрочному устойчивому миру, а не немедленному прекращению огня, которое ни к чему не приведет». По его словам, призывы Вашингтона остановиться игнорируют первопричины конфликта и означают сохранение «нацистского режима» в Украине.

30 лет лжи
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
Криминал12 минут чтения

На прошлой неделе состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, после которого последний объявил о грядущей очной встрече политиков в Будапеште. В ЕС, однако, опасаются, что этот двусторонний саммит может ослабить давление на Россию. Как писало агентство Bloomberg, представители Европы ищут возможности присутствовать на переговорах. В числе кандидатов на участие называется президент Финляндии Александр Стубб, который мог бы представлять интересы большинства стран Евросоюза.

