Политика

СМИ: европейские лидеры борются за место на переговорах Путина и Трампа

2 минуты чтения 15:34 | Обновлено: 15:35

Главы стран Евросоюза борются за место на переговорах Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Венгрии, потому что их последний телефонный разговор грозит свести на нет усилия Евросоюза по давлению на Россию, сообщает Bloomberg. Два источника в Европе заявили, что европейские лидеры должны найти способы противодействовать влиянию Путина на Трампа на саммите.

Четыре европейских чиновника, с которыми поговорило агентство, обеспокоены, что Путин и Трамп согласовали встречу в тот момент, когда американская администрация стала лучше относиться к Украине. По их мнению, Путин вмешался в переговоры Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, чтобы сорвать их и выиграть время.

Одинокий диктатор Европы
Одинокий диктатор Европы
Дружба с Путиным превратила Венгрию в главного изгоя ЕС. Как ей удается мешать всему Западу?
Общество8 минут чтения

Представителем большинства стран ЕС на переговорах в Венгрии может стать президент Финляндии Александр Стубб, предположил один из чиновников. По его словам, политик может «каким-то образом присутствовать» на переговорах. Ранее источник Politico отметил, что Стубб стал одной из ключевых фигур, которые участвовали в нормализации отношений между Трампом и Зеленским.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что предстоящий саммит Путина и Трампа дает ему надежду на перемирие в Украине.

Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить?
Общество6 минут чтения

«Если план из 20 пунктов по прекращению войны в Газе должен послужить моделью для успеха этого президентства, то он продолжит концентрироваться на Украине и стремиться положить конец войне там. Президент Трамп осознает возложенную на него ответственность. Он также осознает имеющиеся у него возможности», — сказал Мерц газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

После телефонного разговора с Путиным 16 октября Трамп объявил, что встретится с ним в столице Венгрии Будапеште. Он объяснил, что ему и Путина нравится премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, и они считают эту страну безопасным местом для встречи.

