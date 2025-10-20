Учительница зарезала 8-летнюю школьницу

В Южной Корее учительницу начальной школы приговорили к пожизненному заключению за убийство восьмилетней ученицы. Дело вызвало широкий резонанс в стране, сообщает Би-би-си.

По данным следствия, 48-летняя Мен Чжэ-ван заманила ученицу Ким Хэ-ныль в пустой класс и нанесла ей несколько ударов ножом. Тело школьницы нашли после того, как водитель школьного автобуса не дождался ребенка на остановке в привычное время. Рядом с погибшей находилась Мен с порезом на шее, который, по данным полиции, она нанесла себе сама.

Женщина впоследствии признала вину и заявила, что намерена «до конца жизни размышлять о своих ошибках». По ее словам, на момент преступления она проходила лечение у психиатра и находилась в нестабильном состоянии. Ранее она брала отпуск по состоянию здоровья из-за депрессии, но вернулась к работе через три недели после медицинского освидетельствования.

Сообщается, что незадолго до убийства учительница проявляла агрессию по отношению к своей коллеге и даже набросилась на нее. В день убийства девочки в школу пришли представители департамента образования, чтобы разобраться в этом инциденте. Позднее Мен призналась полиции, что купила нож утром того же дня, собираясь покончить с собой и убить случайного ребенка.

Прокуратура требовала смертной казни. Однако суд решил, что, несмотря на высокий риск рецидива, оснований для смертной казни нет, и назначил пожизненное заключение. В случае условно-досрочного освобождения Мен также будет обязана носить электронный браслет для отслеживания местоположения в течение 30 лет.

В решении суда отмечается, что Мен, будучи учителем начальной школы, должна была защищать детей, но «совершила жестокое преступление в месте, где ребенок должен был быть в безопасности». После трагедии власти Южной Кореи заявили о намерении усилить меры безопасности в учебных заведениях.