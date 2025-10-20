EN
Криминал

Подростки сымитировали изнасилование 13-летней девочки ради заработка

2 минуты чтения 09:52 | Обновлено: 10:30

В селе Каргалы Жамбылского района Алматинской области в Казахстане группа подростков заманила 13-летнюю девочку с задержкой психического развития к одному из них домой. Девочку раздели, сымитировали изнасилование и записали это на видео, которое затем продали порнографическому телеграм-каналу за 45 тысяч тенге (чуть более 6500 рублей). Об этом сообщает местное издание Orda.

По его данным, инцидент произошел в 21 сентября, однако известно о нем стало только сейчас. Orda пишет, что пострадавшая девочка живет с родственниками и у нее есть официальный опекун, которая практически не занимается ребенком.

Отмечается, что в записи имитации изнасилования участвовали восемь человек, в том числе четыре девочки, одной из которых, вероятно, принадлежала идея снять ролик. По данным полиции, всем школьникам от 10 до 15 лет. Правоохранители опросили их родителей в рамках расследования.

«Я узнала об этом 13 октября. Ко мне зашла родительница, рассказала, и у меня был шок. Я никогда в жизни не видела, чтобы дети такое вытворяли. Я сразу же вызвала родителей этих детей. Оказалось, что они уже в курсе. Поговорила и с самими детьми — все они валили друг на друга. У пострадавшей девочки родителей нет, но есть родственница-опекун. Эта женщина ездит на работу в Талгар, откуда возвращается в 11 ночи. И у нее нет возможности нормально следить за девочкой», — рассказала директор школы Гульзар Сераждинова.

Она добавила, что обратилась в полицию от имени пострадавшей девочки, как только узнала о произошедшем, после чего было возбуждено уголовное дело по статье о развращении лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста.

Orda пишет, что родители других школьников потребовали, чтобы участвовавших в имитации изнасилования подростков не пускали в школу. Активистка школьного родительского комитета по имени Саида объяснила это тем, что в школе им грозили устроить самосуд. По данным издания, школьников перевели на дистанционное обучение на время расследования, по итогам которого должен решиться вопрос об их исключении или переводе в спецучреждение.

В то же время, как сообщает Orda, родители пригласил в школу блогера, которая обвинила руководство учебного учреждения в попытке «замять» случившееся и заявила, что в эпизоде с насилием участвовали трое взрослых мужчин. Издание отмечает, что в распоряжении журналистов есть видеозапись, которая подтверждает слова директора школы.

«Судя по видео, настоящего изнасилования, с проникновением, не было. Сама пострадавшая девочка это также подтвердила. Была имитация. Тем не менее, подлинный ход событий установит следствие», — заявила Сераждинова.

Саида рассказала, что других видео с пострадавшей девочкой в сети не нашли, однако активистка уверена, что это произошло не в первый раз. По ее словам, подростки утверждали, что девочка якобы согласилась на съемку. Саида и ее коллеги по родительскому комитету потребовали лишить родственников школьницы статуса опекунов и передать девочку в детский дом.

