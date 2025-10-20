EN
Общество

Близкая к Путину ассоциация заявила о возвращении почти половины уехавших россиян

2 минуты чтения 12:29 | Обновлено: 12:30

До половины уехавших после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года россиян вернулись на родину. Об этом в интервью изданию «Газета.ру» заявил член правления близкого к Владимиру Путину Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Анатолий Никитин.

«По разным подсчетам, после начала СВО Россию покинули от 600 тысяч до 900 тысяч человек. От 10 до 45% из них вернулись еще в 2022–2024 годах», — утверждает он.

Возвращение релокантов на родину Никитин назвал «единением народа», подчеркнув пользу, которую получит Россия от этого явления. «Высококвалифицированные специалисты принесут и новый опыт — будут использовать и внедрять наработки иностранных компаний», — отметил он.

Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
Общество9 минут чтения

В то же время Никитин напомнил, что возращение на родину — непростой процесс. «У многих за годы пребывания в других странах уже появились семьи, недвижимость, работа. С одной стороны, они возвращаются в привычную среду с понятными традиционными ценностями. С другой стороны, переезд подразумевает не только покупку билетов, но и поиск жилья, трудоустройство в России», — пояснил он, отметив, что только с мая по сентябрь 2025 года цены на аренду и покупку квартир в новостройках выросли в среднем на 12–13%.

Также по словам Никитина, у вернувшихся релокантов могут возникнуть проблемы с трудоустройством. Он полагает, что не все работодатели готовы брать на работу вернувшихся из-за рубежа россиян. Тем не менее Никитин убежден, что процесс возвращения релокантов в Россию необходимо упростить.

«Важно вести планомерную и системную работу с теми, кто по разным причинам покинул страну. Нужно укреплять их связь с Отечеством, поддерживать в них чувство патриотизма и уверенность в будущем России», — заключил он.

30 лет лжи
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
Криминал12 минут чтения

В августе спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о недопустимости найма на работу в госкомпании вернувшихся в Россию релокантов. «Не желая защищать страну, предав ее, бросив родных и близких, совершив подлый поступок, уехали. При пересечении границы другого государства, высказываясь в поддержку киевского неонацистского режима, отреклись от своей Родины — России. Оправдания этому нет», — написал он тогда в своем телеграм-канале.

При этом он добавил, что и частным компаниям «надо понимать, кого они берут». «И задуматься: как потом смотреть в глаза тем, кто, жертвуя своей жизнью, защищает Россию. Семьям погибших. Всем, кто остался верен своей стране», — написал Володин.

В феврале газета «Ведомости» опубликовала результаты опроса, проведенного Институтом прикладных экономических исследований РАНХиГС, согласно которым в страну вернулся примерно каждый десятый россиянин, покинувший ее в 2022-2023 годах.

​​РСПП представляет интересы бизнеса как в России, так и за ее пределами. При этом Путин ежегодно принимает участие в съезде союза и, как правило, выступает там с речью, говоря о ситуации в экономике, а также общается с предпринимателями.

