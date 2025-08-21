EN
Володин призвал не брать на работу «предавших Россию» релокантов

2 минуты чтения 10:43

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о недопустимости найма в госкомпании вернувшихся в Россию релокантов. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Не желая защищать страну, предав ее, бросив родных и близких, совершив подлый поступок, уехали. При пересечении границы другого государства, высказываясь в поддержку киевского неонацистского режима, отреклись от своей Родины — России. Оправдания этому нет», — говорится в сообщении.

Володин заявил, что ему якобы приходит много обращений от граждан, обеспокоенных возможностью попадания на госслужбу вернувшихся в страну россиян. «Выскажу позицию большинства моих коллег — считаем так же, как и вы. Человек, предавший свою страну, совершивший подлый поступок, не может быть государственным и муниципальным служащим, работать в госкомпаниях», — написал спикер нижней палаты парламента.

При этом он добавил, что «и частным организациям надо понимать, кого они берут». «И задуматься: как потом смотреть в глаза тем, кто, жертвуя своей жизнью, защищает Россию. Семьям погибших. Всем, кто остался верен своей стране», — написал Володин.

«Прежде чем брать на работу релоканта, надо осознать: каким бы талантливым человек ни был, он бросил родителей, предал Родину, а значит, завтра совершит и другой подлый поступок», — подчеркнул политик.

Спикер Госдумы также предположил, что «в ближайшем будущем ряды возвращающихся пополнят сбежавшие представители шоу-бизнеса». «Заранее им говорим: на встречу с распростертыми объятиями НЕ НАДЕЙТЕСЬ», — резюмировал он.

