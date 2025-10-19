EN
Криминал

Украинского подростка зарезали в центре для беженцев

2 минуты чтения 17:17

В центре временного пребывания для беженцев Tusla на севере Дублина был убит 17-летний беженец из Украины Вадим Давыденко, сообщает Irish Independent. Ирландская полиция обвинила в убийстве подростка из Сомали, которому также 17 лет, его имя не разглашается.

По данным газеты, Давыденко закончил среднюю школу в Киеве, в начале октября он прибыл в Ирландию и был размещен в центре для детей, разлученных со своими семьями и ищущих международную защиту. Этим учреждением заведует Ирландское государственное агентство по защите детей.

Около 11 утра в среду, 15 октября, молодой украинец погиб от ножевого ранения, обстоятельства произошедшего пока неизвестны. Подозреваемый в убийстве подросток был госпитализирован с травмами, не представляющими угрозы для жизни. В пятницу он был задержан, в суде ему было предъявлено обвинение.

Ирландские журналисты сообщили, что подросток из Сомали в суде был с социальным работником и переводчиком, однако ни разу не обратился к суду во время заседания. Представитель полиции также заявил, что он «не ответил» на предъявленные обвинения.

Суд отправил подростка в следственный изолятор Оберстаун в Дублине, пишет RTE. Он также удовлетворил ходатайство адвоката Эндрю Уолша о предоставлении неотложной психиатрической и медицинской помощи во время содержания под стражей.

Посольство Украины в Ирландии сообщило, что правительство Ирландии оплатит репатриацию тела Давыденко в Украину. Благотворительная организация Ukrainian Action in Ireland организовала мемориал у Департамента по делам детей, инвалидов и равенства, а также направила в местные государственные органы письма с просьбой защитить украинских детей.

