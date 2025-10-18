Россиянин избил ребенка на детской площадке

В районе Щербинка Новой Москвы мужчина ударил ребенка коленом в живот на детской площадке жилого комплекса, сообщила городская прокуратура. По подозрению в нападении силовики задержали 41-летнего жителя поселка Рязановское, СК начал доследственную проверку.

На видео нападения, которое опубликовал телеграм-канал Baza, видно, что мужчина взял ребенка за ворот куртки, спросил у него, бил ли он лежачего, а потом ударил его коленом в живот. После этого мужчина потянул мальчика за собой, спрашивая, где он живет. При этом ребенок требовал его отпустить и объяснял, что кто-то из детей что-то говорил о его матери.

Моя мама ушла из дома и пропала У нее помешался рассудок: она считала, что отец хочет ее убить. Мы искали ее три года, но так и не нашли Общество 7 минут чтения

В пресс-службе МВД уточнили ТАСС, что избиение произошло в жилом комплексе «Алхимово».

По данным телеграм-канала «Осторожно, Москва», жильцы заметили, что на детской площадке произошла драка детей, за которой наблюдал мужчина с пакетами. На камеры наблюдения попала сама драка, и на записи видно, как пострадавший мальчик бьет другого, когда он лежит на земле. Потом прохожий решает вмешаться в конфликт и как минимум один раз ударил ребенка.

Россиянин признался в убийстве жены и двух детей Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось» Криминал 5 минут чтения

«Осторожно, Москва» пишет, что некоторые жильцы в домовом чате поддержали мужчину, заявив, что дети на видео не первый раз устраивают драки. Baza утверждает, что другие соседи пожаловались на мужчину в полицию.

Следственный комитет и прокуратура пока не уточнили, завели ли против мужчины дело по какой-либо статье. В СК сообщили, что устанавливают все обстоятельства произошедшего, а в прокуратуре пообещали контролировать ход доследственной проверки.