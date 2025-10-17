СМИ назвали главного проигравшего в торговой войне США и Китая

В технологическом и торговом противостоянии США и Китая главным пострадавшим станет Европа. Ее экономика сильно зависит от американских IT-компаний, обеспечивающих цифровую инфраструктуру, и от Китая, контролирующего переработку редкоземельных металлов. Об этом пишет Financial Times.

В последнее время это противостояние заметно усилилось. США ограничивают экспорт в Китай передовых микрочипов и оборудования для их производства. Китай в ответ вводит контроль над поставками редкоземельных элементов и технологий их переработки. На прошлой неделе Пекин распространил ограничения еще на 12 из 17 таких металлов, объяснив это «необходимостью защиты национальных интересов».

Редкоземельные элементы используются в производстве электроники, вооружений и оборудования для «зеленой» энергетики. Западные компании, включая оборонные концерны, зависят от китайских поставок. Диспрозий, тербий и другие металлы применяются в дронах, ракетах и электродвигателях. Например, во время июньского конфликта между Ираном и Израилем стороны выпустили около 800 ракет, каждая из которых содержала от 2 до 20 килограммов редкоземельных металлов. По подсчетам Financial Times, всего за неделю боев было уничтожено до 16 тонн этих элементов.

Китай контролирует переработку большинства из 54 видов сырья, которые США считают критически важными. При это делает он это примерно на 30% дешевле, чем другие страны. Чтобы конкурировать, Западу пришлось бы субсидировать собственное производство, но об этом пока речи не идет.

В то время как США пытаются восстановить свою редкоземельную отрасль и укрепить влияние на производителей лития в Южной Америке, Европа почти не участвует в гонке. Брюссель разработал стратегию по критическому сырью, но попытки начать добычу собственных минералов сталкиваются с протестами экологических организаций.

Вместе с тем Евросоюз зависит и от американских цифровых технологий и сервисов. В частности, от облачных платформ, программного обеспечения и IT-инфраструктуры, на которых построена работа большинства европейских компаний и государственных учреждений.

Financial Times отмечает, что объем инвестиций ЕС в высокотехнологичные отрасли несопоставим с триллионами долларов, которые Китай и США вкладывают в развитие своих индустрий. Если ситуация не изменится, Европа рискует оказаться в положении постоянного зависимого партнера — от Китая, США или обоих сразу.