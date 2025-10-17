Солдат-срочник расстрелял сослуживцев в Подмосковье

В воинской части в Наро-Фоминском районе Московской области солдат-срочник открыл огонь по своим сослуживцам. В результате два человека погибли, а еще пятеро получили ранения. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на неназванный источник.

По данным издания, один из пострадавших был госпитализирован с тяжелым ранением. При этом, по словам собеседника газеты, об инциденте стало известно, благодаря одному из раненых военнослужащих. Он позвонил матери, а та вызвала на место «скорую помощь» и полицию.

Позже в Минобороны подтвердили сообщения о стрельбе в подмосковной воинской части. Там уточнили, что одним из двух погибших стал сам стрелявший, который покончил с собой. При этом произошедшее в ведомстве назвали «нарушением правил обращения с оружием» и ничего не сообщили о других пострадавших.

Как уточняет издание «Важные истории», в подмосковном Наро-Фоминске, расположены 1182-й гвардейский артиллерийский полк 106-й дивизии ВДВ, полки танковой Кантемировской дивизии, бригада ПВО Москвы, а также учебные части, куда отправляют призывников из Москвы сразу после поступления на службу.

В марте стало известно о жестоком избиении солдата-срочника из Челябинской области в одной из воинских частей Приморья. Как рассказала журналистам мать пострадавшего, который к этому моменту успел прослужить меньше года, после нападения группы сослуживцев ее сын неделю провел без сознания.

По словам женщины, ему отбили почки. При этом командование части, когда узнавшие о произошедшем родители приехали туда, заявило, что не знает, где находится их сын. Позже они нашли его в одном из госпиталей в Уссурийске.

