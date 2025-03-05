Срочника избили в воинской части до недельной потери сознания

В Приморском крае солдата-срочника избили до потери сознания, отбив почки, сообщило издание «Челябинск будущего» со ссылкой на мать пострадавшего. 20-летний Вячеслав Хайруллин семь дней пролежал без сознания и завтра, 6 марта, должен отправиться из больницы назад в часть, рассказала его мать.

Молодого человека призвали в армию прошлым летом из родного села Кунашак, райцентра Челябинской области. Он проходил службу в городе Сибирцево Приморского края, но 12 февраля перестал выходить на связь, сообщило издание.

Бездействие командиров привело к смерти российских призывников Несколько недель им отказывали в медицинской помощи, чтобы довести до присяги. Они не успели прослужить и месяца Общество 6 минут чтения

Мать солдата Разима Хайруллина рассказала, что 21 февраля дозвонилась до воинской части, но там ей сказали, что Хайруллин «в списках» отсутствует. Военное ведомство одиннадцать дней не предоставляет никакой информации о судьбе срочника, уточнил «Челябинск будущего».

Мать сказал, что сын позвонил ей с неизвестного номера 22 февраля. По словам срочника, его в военной части его избила «группа лиц». Вскоре после этого в Сибирцево прилетел отец Хайруллина. В воинской части мужчине заявили, что не знают, где находится его сын. Отец нашел сына в военном госпитале в городе Уссурийске.

Мой двоюродный брат погиб на войне Мы с ним выросли вместе. Я резко против войны и живу в эмиграции. Теперь я не понимаю, что мне чувствовать Общество 7 минут чтения

Уголовное дело не заведено, «просто идет опрос», рассказала мать срочника. «Я не знаю сколько он там лежит, но завтра сына уже выписывают и хотят отправить в ту же часть, где он был избит. Я куда только не звонила: обращалась к президенту, в Минобороны, но движения нет», — сообщила женщина в видеообращении, которое опубликовало в своем телеграм-канале челябинское издание.

Начиная с августа на войну с Украиной было отправлено около 700 солдат-срочников, заявил в Госдуме главный священник Минобороны Димитрий Василенков. По его словам, молодых военных убедили согласиться отправиться на фронт военные православные священники.