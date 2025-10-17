Россиянку нашли мертвой в турецком отеле

В номере одного из отелей турецкого города Аланья обнаружили тело 69-летней туристки из России. Об этом сообщили Alanya Postasi и Büyük Alanya TV.

Женщину звали Ольга Шаповал. По данных местных СМИ, она отдыхала в отеле, расположенном в районе Каргыджак. Заметив, что россиянка долгое время не выходит из своего номера сотрудники отеля позвонили в Службу экстренной помощи 112.

На место прибыли бригады скорой помощи и жандармерии. Они вошли в номер и обнаружили женщину без признаков жизни. По результатам обследования медики констатировали смерть.

Россиянин признался в убийстве жены и двух детей Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось» Криминал 5 минут чтения

Сообщается, что тело россиянки доставили в муниципальный морг Аланьи. По факту произошедшего сотрудники жандармерии начали расследование, чтобы установить причину и обстоятельства смерти Шаповал.

В августе стало известно, что в Аланье во время отдыха умерла 70-летняя россиянка Галина Татонкина. По данным местных СМИ, у женщины случился сердечный приступ, когда она загорала на пляже. Пострадавшую госпитализировали, однако медики не смогли спасти ей жизнь.

Человек в лифте Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом Криминал 14 минут чтения

В сентябре в Турции был зафиксирован случай гибели россиянки в результате наезда катера. Инцидент произошел в Кемере в турецкой провинции Анталья. Погибшую звали Линария Музипова, ей было 43 года. По данным газеты Hürriyet, в момент наезда катера Музипова плавала за пределами огороженного буйками и канатами маршрута. Генконсульство России в Анталье подтвердило гибель женщины и сообщило о задержании водителя катера.

«Пятого сентября 2025 года в городе Кемере провинции Анталья в результате наезда катера в море российская туристка получила травмы, несовместимые с жизнью. Водитель катера задержан турецкими правоохранительными органами, ведется расследование», — заявили в генконсульстве.

Отмечалось, что сотрудники дипмиссии поддерживают контакты с турецкой стороной, туроператором и родственниками погибшей женщины.