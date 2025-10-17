Курс биткоина рухнул

Курс биткоина резко упал после достижения исторического максимума в 126,25 тысячи долларов, по данным TradingView, его цена сейчас составляет около 105,9 тысячи долларов. Данные Binance также свидетельствуют о падении курса ниже отметки в 106 тысяч долларов.

На представленном Binance графике видно, что курс биткоина на пике падения сегодня достигал отметки в 103,8 тысячи долларов. TradingView отмечает, что он почти упал ниже 103,6 тысячи долларов, но сумел удержаться около этой отметки.

Падение курса биткоина после достижения максимального значения вечером 8 октября на данный момент составляет около 15,8% — на Binance курс биткоина установился на отметке 105,88 тысячи долларов, на TradingView — на отметке 105,9 тысячи долларов. Разница между пиковыми максимальными значениями 8 октября и минимальными значениями сегодня достигает 17,5%.

Курс биткоина с начала месяца также значительно снизился — примерно на 9% по данным Binance и TradingView. Показатель недельного падения — около 12%. Однако за последние 12 месяцев цена биткоина все еще находится в зоне положительной динамики роста — около 56%.

Ранее, как отмечало агентство Bloomberg, трейдеры начали делать больше ставок на достижение биткоином курсовой отметки в 140 тысяч долларов. Аналитики Bloomberg отмечают, что биткоин вновь не оправдал ожидания людей, рассматривающих его в качестве актива-«безопасной гавани».

Журналисты считают, что курс снижается на фоне обострения «торговой войны» между США и Китаем, и обещания Дональда Трампа ввести новые пошлины в размере 100% против товаров из КНР. Bloomberg допускает, что курс отдельных криптовалют за последние дни снижался еще сильнее. При этом курсы традиционных активов для сохранения своих средств, например, золота и серебра продолжают расти.