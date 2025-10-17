EN
Экономика

Курс биткоина рухнул

2 минуты чтения 15:08 | Обновлено: 15:10

Курс биткоина резко упал после достижения исторического максимума в 126,25 тысячи долларов, по данным TradingView, его цена сейчас составляет около 105,9 тысячи долларов. Данные Binance также свидетельствуют о падении курса ниже отметки в 106 тысяч долларов.

На представленном Binance графике видно, что курс биткоина на пике падения сегодня достигал отметки в 103,8 тысячи долларов. TradingView отмечает, что он почти упал ниже 103,6 тысячи долларов, но сумел удержаться около этой отметки.

Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить?
Общество6 минут чтения

Падение курса биткоина после достижения максимального значения вечером 8 октября на данный момент составляет около 15,8% — на Binance курс биткоина установился на отметке 105,88 тысячи долларов, на TradingView — на отметке 105,9 тысячи долларов. Разница между пиковыми максимальными значениями 8 октября и минимальными значениями сегодня достигает 17,5%.

Курс биткоина с начала месяца также значительно снизился — примерно на 9% по данным Binance и TradingView. Показатель недельного падения — около 12%. Однако за последние 12 месяцев цена биткоина все еще находится в зоне положительной динамики роста — около 56%.

Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось»
Криминал5 минут чтения

Ранее, как отмечало агентство Bloomberg, трейдеры начали делать больше ставок на достижение биткоином курсовой отметки в 140 тысяч долларов. Аналитики Bloomberg отмечают, что биткоин вновь не оправдал ожидания людей, рассматривающих его в качестве актива-«безопасной гавани».

Журналисты считают, что курс снижается на фоне обострения «торговой войны» между США и Китаем, и обещания Дональда Трампа ввести новые пошлины в размере 100% против товаров из КНР. Bloomberg допускает, что курс отдельных криптовалют за последние дни снижался еще сильнее. При этом курсы традиционных активов для сохранения своих средств, например, золота и серебра продолжают расти.

