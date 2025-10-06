EN
Экономика

Биткоин достиг исторического максимума

2 минуты чтения 22:41

Курс биткоина впервые превысил 126 тысяч долларов, сообщает «Коммерсантъ». По данным TradingView, цена биткоина превысила эту отметку около 22:00 по московскому времени.

«РБК Крипто» отмечает, что с начала октября цена биткоина выросла уже на 10%. По данным проекта, с 2013 года биткоин рос цене по итогам октября в 9 из 11 случаев, средняя доходность в эти периоды превышала 20%, поэтому октябрь считается наиболее благоприятным месяцем для этой криптовалюты, а трейдеры называют это явление Uptober.

Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
Экономика9 минут чтения

По данным агентства Bloomberg, трейдеры стали делать больше ставок на рост биткоина до 140 тысяч долларов. На выходных эта криптовалюта впервые превысила отметку в 125 тысяч долларов, а за последний год ее стоимость выросла более чем вдвое.

Reuters отмечает, что росту биткоина с начала года способствуют институциональные инвесторы, более дружественная к криптовалютам политика президента США Дональда Трампа и растущая связь биткоина с мировыми финансовыми системами.

Россию накрыл топливный кризис
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
Экономика4 минуты чтения

«Биткоин резко вырос с тех пор, как чуть больше недели назад ненадолго опустился ниже 110 тысяч долларов. Текущий рост означает, что с 28 сентября биткоин вырос примерно на 13%», — прокомментировал Reuters старший аналитик Trade Nation Дэвид Моррисон. «Его дневной MACD (схождение-расхождение скользящих средних) резко вырос, и хотя это указывает на усиление восходящего импульса, возможно, биткоину потребуется консолидироваться, прежде чем он получит шанс на дальнейший рост», — добавил он.

В декабре курс биткоина впервые превысил 100 тысяч долларов. Криптовалюта стала резко расти в цене после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, который пообещал создать государственный запас биткоинов. Еще 5 ноября эта монета стоила 68 тысяч долларов.

