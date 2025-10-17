EN
Криминал

Раскрыто дело «гламурной убийцы»

2 минуты чтения 14:21 | Обновлено: 14:45
Раскрыто дело «гламурной убийцы»

«Инстаграмная дива» из Бразилии оказалась главной подозреваемой в серии жестоких убийств. За безупречный образ в соцсетях Ану Паулу Велозу Фернандес, 36-летнюю мать и студентку юридического факультета, местные СМИ прозвали «гламурной убийцей». Об этом сообщает The New York Post.

Следователи подозревают Фернандес в убийстве как минимум четырех человек за последние пять месяцев, а также массовом отравлении животных. В одном из убийств она уже созналась. По словам полицейских, женщина склонна к манипуляциям, «явно получает удовольствие от убийств» и «не проявляет раскаяния». Сейчас она находится под стражей. Правоохранители считают, что при освобождении она снова начнет убивать.

Среди жертв — арендодатель Фернандес, которого она, по версии следствия, зарезала во время ссоры в съемной квартире. После убийства женщина просто закрыла вход в комнату простыней, чтобы ее сын и племянница не увидели тело. Пять дней тело находилось в доме, пока члены семьи не начали жаловаться на сильный запах и появление странных личинок на полу. Только тогда Фернандес вызвала полицию, объяснив, что нашла мужчину мертвым.

Как пишет NYP, дело сначала закрыли из-за отсутствия доказательств, но позже возобновили, когда дочь погибшего повторно обратилась в полицию. К тому моменту Фернандес уже фигурировала в расследовании других смертей, и на новом допросе она призналась в убийстве арендодателя.

Следствие связывает бразильянку с еще с тремя смертями, произошедшими между январем и маем 2025 года. По данным полиции, Фернандес убивала из мести и корысти, используя предположительно крысиный яд. Перед этим она тестировала яд на собаках, убив не менее десяти животных.

Фото:NY Post

