EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россиянам рассказали о способе продлить праздники в ноябре

2 минуты чтения 17:51 | Обновлено: 18:37

В преддверии Дня народного единства россиянам рассказали о способе продлить выходные дни в начале ноября. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на директора по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлию Санину.

Ежегодно этот праздник в России отмечают четвертого ноября. В 2025 году День народного единства выпадает на вторник. В соответствии с производственным календарем, суббота, первое ноября, будет сокращенным рабочим днем. Выходной за этот день перенесут на понедельник, третье ноября. Вслед за этим у россиян будут три выходных дня подряд — второе, третье и четвертое ноября, соответственно.

Для того, чтобы продлить выходные до конца недели Санина советует россиянам взять отпуск.

Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
Общество12 минут чтения

«Благодаря празднику четвертого ноября, у россиян образуются три выходных дня подряд: второго, третьего и четвертого ноября. Таким образом, взяв отпуск на три дня — с пятого по седьмое ноября — можно продлить отдых до восьми дней, а взяв отпуск с первого ноября, можно отдохнуть четыре дня без перерыва», — сказала она.

При этом Санина уточнила, что такой вариант подходит россиянам, для которых финансовая выгода не является приоритетом. По ее словам, ноябрь не является выгодным для отпуска месяцем.

Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить?
Общество6 минут чтения

Сервис по поиску работы SuperJob писал, что отпуск выгоднее брать в те месяцы, где больше рабочих дней и меньше выходных. Так происходит из-за расчета отпускных путем умножения среднедневного заработка на число дней отпуска. Таким образом, чем больше в месяце рабочих дней, тем больше размер выплаты.

Для сравнения, в ноябре будет 19 рабочих дней, а в декабре 22.

Ранее стало известно, что новогодние каникулы у россиян в 2026 году продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Это произошло благодаря переносу выходных дней, которое утвердило правительство.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Общество
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить?
00:01
Маньячка в искусственной шубе
Криминал
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
00:01 15 октября
Бог по имени Кузя
Общество
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
00:01 14 октября
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Общество
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
00:01 13 октября
Человек в лифте
Криминал
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
17:00 12 октября
Величайшая музыкальная загадка интернета
Мир
Величайшая музыкальная загадка интернета
Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году
00:01 12 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке