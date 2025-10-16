Россиянам рассказали о способе продлить праздники в ноябре

В преддверии Дня народного единства россиянам рассказали о способе продлить выходные дни в начале ноября. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на директора по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлию Санину.

Ежегодно этот праздник в России отмечают четвертого ноября. В 2025 году День народного единства выпадает на вторник. В соответствии с производственным календарем, суббота, первое ноября, будет сокращенным рабочим днем. Выходной за этот день перенесут на понедельник, третье ноября. Вслед за этим у россиян будут три выходных дня подряд — второе, третье и четвертое ноября, соответственно.

Для того, чтобы продлить выходные до конца недели Санина советует россиянам взять отпуск.

«Благодаря празднику четвертого ноября, у россиян образуются три выходных дня подряд: второго, третьего и четвертого ноября. Таким образом, взяв отпуск на три дня — с пятого по седьмое ноября — можно продлить отдых до восьми дней, а взяв отпуск с первого ноября, можно отдохнуть четыре дня без перерыва», — сказала она.

При этом Санина уточнила, что такой вариант подходит россиянам, для которых финансовая выгода не является приоритетом. По ее словам, ноябрь не является выгодным для отпуска месяцем.

Сервис по поиску работы SuperJob писал, что отпуск выгоднее брать в те месяцы, где больше рабочих дней и меньше выходных. Так происходит из-за расчета отпускных путем умножения среднедневного заработка на число дней отпуска. Таким образом, чем больше в месяце рабочих дней, тем больше размер выплаты.

Для сравнения, в ноябре будет 19 рабочих дней, а в декабре 22.

Ранее стало известно, что новогодние каникулы у россиян в 2026 году продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Это произошло благодаря переносу выходных дней, которое утвердило правительство.