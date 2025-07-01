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Общество

Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней

2 минуты чтения 12:42

Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на сайте ведомства.

«Постановление о переносе выходных дней, которые выпадают на праздничные дни, принимается правительством ежегодно. Перенос осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха, по возможности объединить праздничные и выходные дни. Благодаря переносу, новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го года», — отметил министр.

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Если нерабочий праздничный день выпадает на выходной, то такой выходной в соответствии с нормами Трудового кодекса автоматически переносится на следующий после праздничного рабочий день.

Выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января, переносятся правительством России на другие дни в году. Так, согласно проекту постановления, выходной день с субботы 3 января предполагается перенести на пятницу 9 января, а с воскресенья 4 января — на четверг 31 декабря.

Сокращенные рабочие недели также ждут россиян в феврале и марте — с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта.

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Кроме того, на майские праздники в 2026 году запланированы выходные дважды по три дня — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. В июне выходные будут с 12 по 14 числа. Также россияне будут отдыхать в среду 4 ноября.

В 2025 году новогодние каникулы составили 11 дней. До конца этого года россиян также ждут трехдневные выходные на День народного единства (2-4 ноября).

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