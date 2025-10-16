В Госдуме призвали сделать россиян беднее ради рождаемости

Повышению рождаемости в России, которого безуспешно пытаются добиться власти, мешает рост благосостояния россиян. Об этом в ходе заседания в Общественной палате заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев. По его словам, для улучшения демографии в стране необходимо снизить уровень жизни граждан.

«Нужно раз и навсегда забыть догму о том, что демографические проблемы поможет решить улучшение материальных условий. Весь мировой опыт говорит прямо противоположное: чем лучше люди живут, тем меньше они рожают. Самая большая рождаемость в тех странах, которые бедные, а самая плохая — там, где богатые», — сказал Матвейчев.

Маньячка в искусственной шубе Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок Криминал 19 минут чтения

При этом депутат обвинил в неискренности тех, кто утверждает, что для рождения детей россиянам необходима материальная поддержка со стороны государства. «Все разговоры о том, что „дайте нам квартиры, дайте нам пособия, тогда мы соизволим вам родить“ — это все лукавство», — сказал он.

Заседание Общественной палаты, на котором выступил Матвейчев, было посвящено обсуждению законопроекта о запрете «склонения к абортам» всех россиян, включая несовершеннолетних. При этом депутат утверждал, что от абортов в России «гибнет столько же людей, сколько на СВО».

Его поддержал и иерей Федор Лукьянов, сравнивший право женщины на аборт с планами одиозного нациста Генриха Гиммлера по уничтожению советского населения. Священнослужитель также призвал прекратить сотрудничество России со Всемирной организацией здравоохранения, так как она признает право женщин на искусственное прерывание беременности.

Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить? Общество 6 минут чтения

Как уточняет газета «Ведомости», обсуждавшийся законопроект был разработан благотворительным фондом «Женщины за жизнь». Документ предполагает на федеральном уровне установить запрет на «склонение к абортам» и ввести за его нарушение штрафы в размере от 50 тысяч до 800 тысяч рублей.

Ранее в ряде российских регионов были приняты законы о запрете «склонения к абортам», а также о запрете проведения процедур по искусственному прерыванию беременности в частных клиниках. В некоторых регионах частные медицинские учреждения отказались от проведения абортов «добровольно». После этого в СМИ появлялись сообщения о россиянках, вынужденных ехать в соседние регионы для прерывания беременности.