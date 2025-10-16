Русская водка исцелила бразильца

В Бразилии врачи спасли жизнь мужчине с помощью русской водки. Ее несколько дней подряд вводили пациенту через трубку в носу, сообщает местное издание ND Mais.

Клаудио Креспи из Сан-Паулу, как выяснилось, отравился поддельным алкоголем. Мужчина выпил водку в баре и на следующий день почувствовал сильные боли в животе, спутанность сознания и одышку. Его доставили в муниципальную больницу, где врачи заподозрили интоксикацию метанолом.

Однако антидота у медиков не оказалось. Тогда семья Креспи вспомнила о бутылке русской водки крепостью 40 градусов, которую его племянница получила в подарок от подруги. Напиток до этого инцидента служил скорее декоративной деталью в интерьере, отмечается в статье.

По рекомендации специалистов русскую водку начали вводить пациенту через назогастральный зонд под контролем врача. Лечение продолжалось четыре дня, и в этот период мужчина находился в состоянии искусственной комы. Позже ему провели гемодиализ и курс терапии фармацевтическим этанолом. Через две недели Креспи выписали из больницы.

Отравление метанолом оставило последствия. У мужчины поврежден зрительный нерв, поэтому он видит лишь на 10% и сейчас проходит лечение у офтальмологов.

По данным Министерства здравоохранения Бразилии, за последние месяцы в стране подтверждено более 40 случаев отравления метанолом после употребления поддельных алкогольных напитков. Еще 107 эпизодов находятся на проверке, а восемь человек скончались. Большинство пострадавших выявлено в штате Сан-Паулу, где также зафиксировано наибольшее число смертей.

В конце сентября массовое отравление суррогатным алкоголем зафиксировали в России. В Ленинградской области погибли почти два десятка человек. По данным региональных властей, причиной трагедии стало несанкционированное частное производство и продажа алкоголя с рук. В многих случаях лабораторные тесты подтвердили наличие метанола.